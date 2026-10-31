¿Por qué nos disfrazamos en Halloween? El origen de una tradición centenaria

Cada 31 de octubre, brujas, fantasmas, monstruos y personajes de películas salen a las calles, pero los disfraces de Halloween tienen una historia mucho más antigua que las fiestas actuales.

Su origen está relacionado con antiguas creencias europeas y una tradición que cambió con los siglos hasta convertirse en una celebración popular.

Detrás de las máscaras, el maquillaje y los trajes de terror hay una costumbre que ha sobrevivido a distintas épocas. Lo que hoy es una oportunidad para divertirse y convertirse por una noche en otra persona estuvo vinculado, en sus primeras versiones, con el miedo a los espíritus y el cambio de estación.

¿De dónde viene la tradición de disfrazarse en Halloween?

Una de las raíces históricas de Halloween es Samhain, una celebración de los antiguos pueblos celtas que habitaban regiones de Europa, entre ellas Irlanda y partes de la actual Gran Bretaña. Esta festividad marcaba el final de la cosecha y la llegada de la temporada oscura del año, alrededor del 1 de noviembre.

Según las creencias asociadas con Samhain, durante ese periodo la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos podía volverse más tenue. Algunas tradiciones relacionaban las máscaras y los disfraces con la intención de confundir o ahuyentar a los seres sobrenaturales.

Sin embargo, no existe una única explicación histórica que permita afirmar que todos los celtas se disfrazaban por esa razón. Las costumbres variaban y los relatos sobre el origen de Halloween reúnen prácticas de diferentes épocas.

Con la expansión del cristianismo, estas celebraciones se relacionaron con fechas como el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. La noche anterior a Todos los Santos se conoció en inglés como All Hallows’ Eve, expresión de la que surgió el nombre Halloween.

¿Cuándo comenzaron a usarse los disfraces como hoy los conocemos?

Durante la Edad Media y siglos posteriores, en Irlanda y Escocia se desarrollaron costumbres como el guising, que consistía en recorrer casas con disfraces y realizar canciones, bromas o pequeñas representaciones a cambio de comida o regalos.

Estas prácticas contribuyeron a formar parte de las tradiciones que después se asociaron con el famoso «dulce o truco». No obstante, la celebración moderna es resultado de varias influencias culturales, no de una sola costumbre antigua.

En el siglo XIX, la llegada de numerosos inmigrantes irlandeses y escoceses ayudó a popularizar Halloween en Estados Unidos. Con el tiempo, las reuniones comunitarias, los juegos y las fiestas de disfraces ganaron protagonismo.

Durante las primeras décadas del siglo XX, los disfraces comenzaron a comercializarse de forma más amplia. Los fantasmas, las brujas y los esqueletos compartieron espacio con personajes de historietas, películas y televisión.

¿Por qué seguimos disfrazándonos cada 31 de octubre?

Hoy, los disfraces de Halloween ya no responden principalmente a creencias sobre espíritus. Para muchas personas son una forma de expresión, creatividad y entretenimiento, además de una tradición familiar o una oportunidad para compartir con amigos.

La cultura popular también transformó la celebración. Los superhéroes, los villanos del cine, los personajes de videojuegos y las figuras virales se sumaron a los clásicos del terror.

Así, una costumbre vinculada con antiguas creencias europeas terminó convertida en una celebración internacional. Cada año cambian los personajes y las tendencias, pero permanece la misma idea de jugar con la identidad y dejar volar la imaginación por una noche.