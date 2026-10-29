Super Astro Luna hoy, 29 de octubre de 2026: número y signo ganador

La emoción de acertar una combinación de lotería puede durar apenas unos segundos, pero el proceso para recibir un premio requiere una serie de verificaciones. En el Super Astro Luna, conocer el resultado es solamente el primer paso.

Este 29 de octubre de 2026, los participantes de este juego de suerte y azar tendrán una nueva oportunidad de comprobar sus apuestas con la extracción nocturna programada en Colombia.

La jornada llega después del sorteo del miércoles 28 de octubre, cuando la combinación ganadora estuvo conformada por el número 7047 y el signo Piscis.

Ahora, una nueva secuencia de cuatro cifras y un signo zodiacal determinará cuáles participantes podrán acceder a los premios establecidos para esta modalidad.

Resultado del Super Astro Luna hoy 29 de octubre de 2026

Según la programación oficial, este jueves se realizó el sorteo 8288 de Super Astro Luna, correspondiente al 29 de octubre.

La combinación ganadora en esta oportunidad fue:

Número ganador: 5045.

Signo zodiacal: Escorpión.

Los participantes podrán consultar el resultado a través de los canales autorizados y compararlo con los datos registrados en sus comprobantes.

Es importante recordar que el Super Astro Luna contempla diferentes categorías de premios, relacionadas con los aciertos de cuatro cifras, tres últimas cifras y dos últimas cifras, de acuerdo con las condiciones del juego.

Por esta razón, la revisión debe hacerse cuidadosamente, teniendo en cuenta tanto el orden de los números como el signo zodiacal seleccionado.

¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna si resulta ganador?

Una vez confirmada una combinación ganadora, el siguiente paso consiste en verificar que la apuesta corresponda a la fecha y modalidad del sorteo.

El participante debe conservar el comprobante original, ya que este documento contiene información necesaria para validar la jugada y adelantar el proceso de reclamación.

También es recomendable comprobar que los datos impresos sean legibles y que el documento no presente alteraciones que puedan dificultar su verificación.

Los premios se pagan de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador y los procedimientos aplicables a cada monto.

Por ello, antes de acudir a un punto de atención, es conveniente consultar los canales oficiales para conocer los requisitos y documentos exigidos.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.