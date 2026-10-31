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Salud y Bienestar

INS confirma dos casos de malaria en viajeros procedentes de África: uno falleció

Dos colombianos procedentes de República Democrática del Congo fueron diagnosticados con malaria.

Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 31 de 2026
07:33 p. m.
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El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) adelantan acciones de vigilancia epidemiológica en el Valle del Cauca, luego de identificar dos casos de malaria en ciudadanos colombianos que regresaron de la República Democrática del Congo.

Según el reporte de las autoridades sanitarias, ambos pacientes fueron diagnosticados con malaria por Plasmodium falciparum, una de las especies del parásito que causa esta enfermedad.

Uno de los ciudadanos, de 33 años, falleció este 31 de octubre en un centro hospitalario de Palmira. El segundo paciente, de 50 años, permanece bajo atención médica y aislamiento en una institución de salud de Cali.

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Tras conocer los antecedentes de viaje y la presencia de síntomas febriles, las autoridades activaron los protocolos de vigilancia para realizar las verificaciones correspondientes y descartar otras enfermedades de interés en salud pública, entre ellas el ébola.

Sin embargo, el INS aclaró que, hasta el momento, los únicos diagnósticos confirmados en los dos pacientes corresponden a malaria. Las pruebas y verificaciones de laboratorio continúan como parte del seguimiento.

¿Qué están haciendo las autoridades sanitarias?

Los equipos de respuesta del INS y las autoridades de salud del Valle del Cauca adelantan investigaciones epidemiológicas en Cali y Palmira para establecer los recorridos que realizaron los ciudadanos durante su permanencia en territorio africano, identificar posibles exposiciones y determinar si tuvieron contacto con otras personas.

Como parte de estas labores, también se realiza seguimiento a dos personas identificadas durante la investigación inicial. Según la información entregada por las autoridades, ambas manifestaron tener diagnóstico de malaria y estar bajo tratamiento.

El Ministerio de Salud y el INS mantienen la coordinación con las instituciones hospitalarias y las autoridades territoriales para garantizar la atención de los pacientes, el procesamiento de las muestras y el cumplimiento de los protocolos establecidos.

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INS continúa con la vigilancia y el seguimiento de los casos

Las autoridades sanitarias señalaron que estas acciones hacen parte de los mecanismos habituales de vigilancia y respuesta ante eventos de interés en salud pública.

La investigación epidemiológica permanece en curso y busca precisar las circunstancias relacionadas con los contagios, así como establecer si existen otros contactos que requieran seguimiento.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud indicaron que cualquier información adicional sobre la evolución de esta situación será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

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