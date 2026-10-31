Hubo novedades en la tabla de la Liga BetPlay 2026 II: así quedó

Este sábado 31 de octubre, en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio, Llaneros recibió al Junior de Barranquilla.

El partido fue válido por la fecha 17 y los locales se impusieron con un marcador de 3-2 y le dieron un nuevo golpe a los dirigidos por Sebastián Viera.

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Los goles de Llaneros fueron anotados por Juan José Ramírez (17'), Jhojan Escobar (55') y Néider Ospina (80'), mientras que los descuentos del 'tiburón' fueron de Yimmi Chará (50') y Guillermo Paiva (73').

Con esta victoria, Llaneros sumó tres puntos vitales y se acercó un poco más al Independiente Medellín, que en este momento está en la octava posición de la Liga BetPlay 2026 II.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026 II tras el partido de Llaneros vs. Junior

Atlético Nacional: 35 puntos (+19). América: 34 puntos (+19). Deportivo Cali: 30 puntos (+14). Bucaramanga: 28 puntos (+9). Santa Fe: 28 puntos (+6). Millonarios: 26 puntos (+10). Once Caldas: 24 puntos (+3). Medellín: 23 puntos (-1). Águilas: 22 puntos (+1). Cúcuta: 21 puntos (-6). Tolima: 20 puntos (-1). Internacional de Bogotá: 20 puntos (-2). Llaneros: 20 puntos (-2). Alianza: 18 puntos (-11). Deportivo Pereira: 17 puntos (-7). Junior: 16 puntos (-4). Boyacá Chicó: 16 puntos (-13). Jaguares: 13 puntos (-12). Fortaleza: 12 puntos (-7). Pasto: 12 puntos (-13).

¿Cómo se seguirá jugando la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026 II?

Los próximos encuentros del rentado local serán los siguientes: