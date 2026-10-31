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Resultado Super Astro Sol hoy, 31 de octubre: número y signo ganador del sorteo

¡Se definieron los ganadores del sorteo del Super Astro Sol de este 31 de octubre! Descubra aquí el resultado exacto.

Resultado del Super Astro Sol hoy 31 de octubre de 2026 en el último sorteo.

Nicolás Forero

octubre 31 de 2026
02:15 p. m.
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Octubre se despide con una última oportunidad para quienes siguen los resultados del Super Astro Sol. Este 31, mientras Colombia se prepara para las celebraciones de Halloween, el juego de suerte y azar realizará su última extracción diurna del mes.

La jornada tendrá una particularidad en el calendario: después de conocer la combinación ganadora, los participantes deberán esperar hasta el martes 3 de noviembre para consultar un nuevo resultado de esta modalidad.

Esto se debe a que el Super Astro Sol no realiza sorteos los domingos ni los días festivos, una condición que modificará su programación habitual durante el comienzo del próximo mes.

Antes de esa pausa, el sorteo del sábado permitirá conocer una nueva combinación de cuatro cifras y un signo zodiacal, que determinará cuáles apuestas cumplen las condiciones para obtener premios.

Resultado del Super Astro Sol del 31 de octubre de 2026

De acuerdo con la programación oficial, el sábado 31 de octubre se realizó el sorteo número 5570 de Super Astro Sol, identificado con el acta 4870.

La combinación ganadora fue:

  • Número ganador: XXXX.
  • Signo zodiacal: XXXX.

Para determinar los aciertos, se deben tener en cuenta las condiciones establecidas para las diferentes categorías de premios, que contemplan coincidencias de cuatro cifras, tres últimas cifras y dos últimas cifras.

Es importante recordar que cada extracción es independiente. Por esta razón, los números que hayan aparecido durante octubre no permiten establecer cuáles serán las cifras ganadoras del último sábado del mes.

La información podrá verificarse, posteriormente, en los canales oficiales del operador.

¿Por qué el Super Astro Sol no tendrá sorteos el 1 y 2 de noviembre?

El cierre de octubre traerá una pausa de dos días para el Super Astro Sol.

El domingo 1 de noviembre no habrá extracción, debido a que esta modalidad funciona de lunes a sábado y no contempla sorteos dominicales.

La suspensión continuará el lunes 2 de noviembre, fecha en la que Colombia tendrá un día festivo por la celebración de Todos los Santos, trasladada desde el 1 de noviembre.

Por esta razón, la siguiente extracción del Super Astro Sol está programada para el martes 3 de noviembre de 2026, a las 4:00 de la tarde.

Ese día se realizará el sorteo número 5571, que marcará el comienzo de las extracciones diurnas correspondientes al nuevo mes.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.

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