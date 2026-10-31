Reconocido periodista murió en grave accidente

El pasado miércoles 28 de octubre, en el accidente ferroviario que se presentó en España, falleció un reconocido periodista.

Se trata de Raúl Triguero, que era oriundo de Guadalajara, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, tenía 43 años y hacía parte del programa '¡De viernes!'

El comunicador fue reportado como desaparecido tras el fatídico accidente y, desafortunadamente, el viernes 30 de octubre se confirmó su deceso.

De acuerdo con lo reportado, el periodista iba viajando de Madrid hacia Sevilla por motivos laborales y en abril había celebrado 20 años de trayectoria.

¿Cómo fue el accidente ferroviario que ocurrió en España y en el que murió el periodista Raúl Triguero?

El 28 de octubre de 2026, sobre las 8:30 de la mañana (hora de España), un tren chocó a otro que se encontraba detenido en la misma vía.

Ambos iban en la misma dirección y, de acuerdo con las primeras investigaciones, el accidente ocurrió porque hubo una falla en el sistema de señalización.

Tras este siniestro, el Centro de Integración de Datos ha confirmado al menos 69 personas fallecidas y más de 100 heridas.

Así fue la trayectoria de Raúl Triguero, el reconocido periodista de España

A lo largo de su carrera, Raúl Triguero se destacó principalmente por realizar entrevistas y reportajes relacionados con la vida de los famosos.

El comunicador estuvo vinculado al programa 'Sálvame' desde el 2013 hasta el 2023 y, adicionalmente, también fue colaborador en 'Socialité', el proyecto de Telecinco.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Raúl Triguero, el reconocido periodista de España

Después de que se confirmó el deceso del comunicador español, los internautas escribieron múltiples mensajes de luto en las redes sociales.

"Qué pena tan grande", "que en paz descanse", "qué injusto todo esto que sucedió", "qué tristeza", "fortaleza para su familia" y "un beso al cielo", han sido algunos de los comentarios.