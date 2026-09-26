Resultado Super Astro Sol hoy, 26 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Dos personas pueden estar en ciudades diferentes, no conocerse y, aun así, llegar al sábado con exactamente la misma apuesta en sus manos.

Las cuatro cifras pueden coincidir. El signo zodiacal también. Incluso ambas personas pueden haber escogido la combinación por razones completamente distintas: una fecha, un número habitual, una elección al azar o una simple corazonada.

Cuando llegue la tarde, ninguna tendrá prioridad sobre la otra. El Super Astro Sol del 26 de septiembre pondrá todas esas apuestas frente a una misma combinación oficial y cerrará una nueva semana de sorteos diurnos.

Resultado del Super Astro Sol hoy 24 de septiembre de 2026

Este sábado se llevó a cabo el más reciente sorteo del Super Astro Sol y la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: 6987.

Signo: Sagitario.

La jornada corresponde al sorteo 5541 de Super Astro Sol. Además, como siempre, la dinámica establece que el jugador escoge cuatro cifras y las acompaña con uno de los signos zodiacales.

Para alcanzar la categoría principal, tanto los números como su orden y el signo deben coincidir con la combinación extraída.

¿Qué pasa si varias personas juegan la misma combinación en el Super Astro Sol?

Supongamos que un jugador escoge 2584 con Leo. Horas después, sin saberlo, otra persona registra exactamente 2584 con Leo, pero las apuestas continúan siendo independientes.

Si esa combinación apareciera posteriormente como resultado y cumpliera las condiciones de alguna categoría de premio, cada tiquete tendría que ser validado de acuerdo con la apuesta realizada.

Esto permite entender una diferencia importante frente a la idea tradicional de un único boleto que se queda con todo. El Super Astro establece pagos de acuerdo con las categorías contempladas en su plan de premios y el valor apostado.

Por esa razón, la existencia de otro jugador con las mismas cifras no modifica lo que salió de las baloteras ni convierte una combinación en propiedad de quien la registró primero.

Este contenido fue creado con ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.