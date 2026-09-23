Resultado Super Astro Sol hoy, 23 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Elegir cuatro cifras no siempre significa terminar una apuesta. Después de construir el número todavía queda una decisión: acompañarlo con un signo zodiacal o extender la jugada a todos los signos disponibles.

Esa segunda posibilidad cambia la manera de participar en el Super Astro Sol.

Este 23 de septiembre, algunos jugadores llegarán al sorteo de la tarde respaldando una única pareja de número y signo. Otros habrán preferido conservar las mismas cuatro cifras y cubrir todo el zodiaco.

Ambos caminos terminarán encontrándose a las 4:00 p. m., cuando el Super Astro Sol revele una nueva combinación. ¿Usted será uno de los ganadores?

Resultado del Super Astro Sol hoy 23 de septiembre de 2026

En el nuevo sorteo del Super Astro Sol, los apostadores que contaron con suerte fueron los que acertaron la siguiente combinación:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

La mecánica habitual permite escoger un número de cuatro cifras y uno de los doce signos zodiacales. Sin embargo, el Super Astro también contempla una modalidad en la que esas mismas cifras pueden jugarse con todos los signos.

Esto elimina una incógnita concreta para quien elige esa opción: cuál signo acompañará al número durante la extracción.

No obstante, cubrir todo el zodiaco no significa que las cuatro cifras pierdan importancia. El componente numérico continúa siendo determinante y deberá cumplir las condiciones establecidas para la categoría correspondiente.

¿Cómo funciona jugar al Super Astro Sol con todos los signos?

La modalidad de Todos los Signos permite utilizar un mismo número con los doce signos zodiacales.

La diferencia frente a una apuesta convencional está en la cobertura. En lugar de vincular las cifras únicamente con Aries, Tauro, Géminis o cualquier otro signo seleccionado individualmente, la jugada se extiende a las doce posibilidades.

Eso también implica un valor de apuesta diferente, pues se están realizando múltiples combinaciones alrededor del mismo número.

La página oficial de Super Astro señala que esta modalidad debe ser indicada expresamente al momento de realizar la jugada.

La estrategia no permite conocer anticipadamente qué números aparecerán ni convierte determinada combinación en ganadora. Simplemente modifica la cantidad de signos con los que participa el mismo número.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.