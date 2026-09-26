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Así ocurrió el asesinato de un policía en Cauca: lo obligaron a salir del bus en el que iba

El teniente era comandante de la estación de Policía de Bolívar, Cauca.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 26 de 2026
02:15 p. m.
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Es muy grave lo que ocurrió en el departamento de Cauca por la arremetida de los grupos criminales a medida que la fuerza pública adelanta operativos.

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En Bolívar, municipio en Cauca, fue asesinado el comandante de la estación de Policía, el teniente Álvaro José Medina, quien llevaba siete años en la institución, tenía 27 años y era oriundo de Piedecuesta, Santander.

Cronología del asesinato

A las 4:00 a. m. de este sábado 26 de septiembre, el oficial salió de la estación vestido de civil y abordó el primer transporte público con destino a El Bordo, Patía. Durante el recorrido, habría sido identificado y presuntamente un informante le alertó al ELN sobre su presencia.

El bus fue interceptado en el corregimiento de Guachicono. Al uniformado lo hicieron descender y posteriormente lo trasladaron a la vereda La Playa de San Jorge, en donde fue asesinado.

“Ante esos hechos hemos desplegado nuestras capacidades operativas y de inteligencia en coordinación con las fuerzas militares y la Fiscalía con el propósito de esclarecer lo ocurrido e identificar y capturar a los responsables”, informó el comandante de Policía de Cauca, coronel Gerson Bedoya.

Autoridades investigan

El coronel rechazó lo ocurrido: “Reiteramos nuestro compromiso de trabajar para que este crimen no quede en la impunidad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestro héroe a sus compañeros y seres queridos los acompañamos en este difícil momento”.

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La Policía Nacional lamenta profundamente esta pérdida y honra la memoria de quien entregó su vida al servicio de la comunidad y al cumplimiento de la misión constitucional.

También se pronunció en redes sociales el general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía: “Duele despedir a un policía que, con valentía y vocación de servicio, salió a cumplir la misión que había asumido con Colombia (…) No descansaremos hasta esclarecer estos hechos, encontrar a los responsables y hacer que respondan ante la justicia”.

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