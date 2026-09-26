Así ocurrió el asesinato de un policía en Cauca: lo obligaron a salir del bus en el que iba

Es muy grave lo que ocurrió en el departamento de Cauca por la arremetida de los grupos criminales a medida que la fuerza pública adelanta operativos.

En Bolívar, municipio en Cauca, fue asesinado el comandante de la estación de Policía, el teniente Álvaro José Medina, quien llevaba siete años en la institución, tenía 27 años y era oriundo de Piedecuesta, Santander.

Cronología del asesinato

A las 4:00 a. m. de este sábado 26 de septiembre, el oficial salió de la estación vestido de civil y abordó el primer transporte público con destino a El Bordo, Patía. Durante el recorrido, habría sido identificado y presuntamente un informante le alertó al ELN sobre su presencia.

El bus fue interceptado en el corregimiento de Guachicono. Al uniformado lo hicieron descender y posteriormente lo trasladaron a la vereda La Playa de San Jorge, en donde fue asesinado.

“Ante esos hechos hemos desplegado nuestras capacidades operativas y de inteligencia en coordinación con las fuerzas militares y la Fiscalía con el propósito de esclarecer lo ocurrido e identificar y capturar a los responsables”, informó el comandante de Policía de Cauca, coronel Gerson Bedoya.

Autoridades investigan

El coronel rechazó lo ocurrido: “Reiteramos nuestro compromiso de trabajar para que este crimen no quede en la impunidad. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia de nuestro héroe a sus compañeros y seres queridos los acompañamos en este difícil momento”.

La Policía Nacional lamenta profundamente esta pérdida y honra la memoria de quien entregó su vida al servicio de la comunidad y al cumplimiento de la misión constitucional.

También se pronunció en redes sociales el general Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía: “Duele despedir a un policía que, con valentía y vocación de servicio, salió a cumplir la misión que había asumido con Colombia (…) No descansaremos hasta esclarecer estos hechos, encontrar a los responsables y hacer que respondan ante la justicia”.