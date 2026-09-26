Con enorme actuación de Luisa Agudelo, Colombia se quedó con el tercer lugar del Mundial Femenina Sub 20

La Selección Colombia Femenina Sub-20 otra página gloriosa en la historia del balompié nacional al consagrarse con el tercer puesto de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, disputada en Polonia.

En un encuentro vibrante y de máxima tensión que se extendió hasta los límites, el combinado nacional se impuso desde la instancia de los penales frente a su similar de Italia, logrando así colgarse la codiciada medalla de bronce.

Colombia venció a Italia desde los penales

El compromiso definitivo por el podio, llevado a cabo en el Estadio Municipal LKS Lodz, cumplió con las altas expectativas. Ambas selecciones llegaron con el ánimo tocado tras caer en sus respectivas semifinales —las europeas ante España y la Tricolor frente a Corea del Norte—, pero con la convicción inquebrantable de cerrar su participación mundialista dejando una huella imborrable.

Italia golpeó primero en el trámite del compromiso, obligando a las dirigidas por el cuerpo técnico nacional a remar contra corriente. Con muestras de resiliencia, disciplina táctica y el liderazgo de figuras clave en el terreno de juego, el onceno colombiano encontró la paridad (1-1) durante el tiempo reglamentario.

La intensidad se mantuvo a flote durante los treinta minutos de la prórroga, donde las defensas y las intervenciones bajo los tres palos evitaron mayores ventajas, sentenciando la suerte del encuentro en la tanda de penales.

Luisa Agudelo fue figura en los penales

La tensión flotaba en el ambiente del Estadio Municipal LKS Lodz tras el empate en el tiempo reglamentario y la prórroga ante Italia. Con el destino del podio mundialista definido en la dramática tanda de penales, emergió la figura imponente de Luisa Agudelo, la guardameta y gran muralla de la Selección Colombia Femenina Sub-20, dispuesta a consagrarse como la heroína indiscutible de la tarde.

La guardamenta atajó dos de los tres penales errados por las italianas, dejando así la seria 4-3 a su favor.