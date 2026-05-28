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Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 28 de mayo

Consulte el resultado oficial del Super Astro Sol de hoy, jueves 28 de mayo de 2026. Verifique el número ganador, el signo zodiacal y cómo reclamar el premio.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 28 de mayo
Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
01:45 p. m.
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Miles de colombianos estuvieron atentos este jueves 28 de mayo de 2026 al más reciente sorteo de Super Astro Sol, una de las loterías más populares del país y que diariamente entrega millonarios premios a quienes logran acertar la combinación ganadora junto al signo zodiacal correspondiente.

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Como es habitual, el juego se realizó en horas de la tarde (4:00 p.m.) y rápidamente los jugadores comenzaron a consultar si tuvieron suerte en esta nueva edición del sorteo.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 28 de mayo: número ganador

El resultado oficial del sorteo Super Astro Sol de este jueves 28 de mayo de 2026 dejó como número ganador el:

  • Número: XXXX
  • Signo zodiacal: XXXX

Los jugadores pueden verificar sus apuestas a través de los canales autorizados y revisar si acertaron las cuatro cifras y el signo correspondiente para reclamar alguno de los premios disponibles.

Super Astro se juega todos los días en Colombia y permite realizar apuestas en diferentes puntos físicos y plataformas autorizadas en todo el país.

¿Cómo reclamar el premio del Super Astro Sol?

En caso de resultar ganador, los apostadores deben presentar el tiquete original en buen estado y acercarse a uno de los puntos autorizados para iniciar el proceso de reclamación del premio.

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El valor entregado dependerá de la modalidad de apuesta realizada y del número acertado durante el sorteo. Además, es importante tener en cuenta que premios de altos montos pueden estar sujetos a retención y validaciones adicionales por parte de la entidad operadora.

Super Astro continúa consolidándose como uno de los sorteos favoritos de los colombianos, especialmente por la expectativa que genera cada noche entre quienes esperan cambiar su suerte con una sola combinación.

Los resultados oficiales también pueden consultarse en páginas autorizadas y medios digitales especializados en loterías y juegos de azar en Colombia.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN

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