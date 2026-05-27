CANAL RCN
Economía

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 27 de mayo

Consulte el resultado oficial del Super Astro Sol de hoy, miércoles 27 de mayo de 2026, y revise el número ganador y el signo zodiacal del último sorteo.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 27 de mayo
Foto: Super Astro Sol y Magnific.

Noticias RCN

mayo 27 de 2026
01:45 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Super Astro Sol realizó este martes 27 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que dejó a miles de jugadores pendientes del número ganador y del signo zodiacal favorecido. Este popular juego de azar continúa siendo uno de los más consultados diariamente en Colombia por quienes buscan probar suerte y ganar premios millonarios.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026: conozca el premio mayor
RELACIONADO

Resultados de la Lotería de Boyacá del 23 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Como ocurre cada noche, los apostadores revisaron atentamente los resultados oficiales para confirmar si lograron acertar las cuatro cifras y el signo correspondiente.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 27 de mayo: número ganador

El resultado del más reciente sorteo del Super Astro Sol fue el siguiente:

  • Número ganador: XXXX
  • Signo zodiacal: XXX

Los jugadores que acertaron tanto el número como el signo podrán reclamar los premios establecidos según el valor apostado y las reglas del juego.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 26 de mayo
RELACIONADO

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este martes 26 de mayo

Este sorteo se realiza diariamente y hace parte de los juegos autorizados en Colombia, por lo que los resultados deben verificarse siempre en canales oficiales y puntos autorizados.

¿Cómo reclamar premios del Super Astro Sol en Colombia?

Las personas que resulten ganadoras del Super Astro Sol deberán presentar el tiquete original de la apuesta en buen estado. Dependiendo del monto obtenido, el pago podrá hacerse directamente en puntos autorizados o mediante procesos adicionales establecidos por el operador.

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 25 de mayo
RELACIONADO

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este lunes 25 de mayo

Además, es importante tener en cuenta que los premios superiores a ciertos montos están sujetos a descuentos tributarios establecidos por la ley colombiana.

El Super Astro cuenta con dos sorteos diarios: Sol y Luna, los cuales entregan oportunidades permanentes a los jugadores en distintas regiones del país.

Para participar, los usuarios deben escoger un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Entre más exacta sea la coincidencia con el resultado oficial, mayor será el premio entregado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Nequi

Nequi explica cómo convertir el celular en datáfono para recibir pagos con tarjeta

Elecciones presidenciales 2026

Cómo protegerse de engaños digitales durante las elecciones en Colombia

Alcaldía de Bogotá

¿Qué es la ‘Llantatón’ que habrá en Bogotá? Así funcionará la jornada ambiental

Otras Noticias

Bolívar

Gobernador de Bolívar alerta por falta de docentes en zonas de conflicto

El miedo ha llevado a que muchos abandonen sus puestos, dejando a los estudiantes sin continuidad académica.

Animales

La Liendra sufrió percance antes de toparse de frente con un hipopótamo en el Magdalena

El creador de contenido sorprendió a sus seguidores al compartir detalles del encuentro inesperado que vivió.

Independiente Santa Fe

Peñarol vs. Santa Fe: novedades y declaraciones del 'cardenal' previo al partido definitivo de Libertadores

Estados Unidos

Migrante colombiano se habría quitado la vida dentro de un centro de detención en EE.UU

Invima

Invima prohíbe uso y comercialización de esta marca de alcohol antiséptico