Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 27 de mayo

El Super Astro Sol realizó este martes 27 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que dejó a miles de jugadores pendientes del número ganador y del signo zodiacal favorecido. Este popular juego de azar continúa siendo uno de los más consultados diariamente en Colombia por quienes buscan probar suerte y ganar premios millonarios.

Como ocurre cada noche, los apostadores revisaron atentamente los resultados oficiales para confirmar si lograron acertar las cuatro cifras y el signo correspondiente.

Resultado oficial del Super Astro Sol de HOY, 27 de mayo: número ganador

El resultado del más reciente sorteo del Super Astro Sol fue el siguiente:

Número ganador: XXXX

Signo zodiacal: XXX

Los jugadores que acertaron tanto el número como el signo podrán reclamar los premios establecidos según el valor apostado y las reglas del juego.

Este sorteo se realiza diariamente y hace parte de los juegos autorizados en Colombia, por lo que los resultados deben verificarse siempre en canales oficiales y puntos autorizados.

¿Cómo reclamar premios del Super Astro Sol en Colombia?

Las personas que resulten ganadoras del Super Astro Sol deberán presentar el tiquete original de la apuesta en buen estado. Dependiendo del monto obtenido, el pago podrá hacerse directamente en puntos autorizados o mediante procesos adicionales establecidos por el operador.

Además, es importante tener en cuenta que los premios superiores a ciertos montos están sujetos a descuentos tributarios establecidos por la ley colombiana.

El Super Astro cuenta con dos sorteos diarios: Sol y Luna, los cuales entregan oportunidades permanentes a los jugadores en distintas regiones del país.

Para participar, los usuarios deben escoger un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. Entre más exacta sea la coincidencia con el resultado oficial, mayor será el premio entregado.