Trabajadores que deberán retirarse obligatoriamente aunque no completen las semanas de cotización

En Colombia, alcanzar los 70 años de edad marca un punto de no retorno para los servidores públicos y particulares que desempeñan funciones públicas. De acuerdo con la Ley 1821 de 2016, formalizada mediante el Decreto 321 de 2017, esta edad constituye la causal de retiro forzoso del cargo, una medida de cumplimiento inmediato que opera independientemente de si el trabajador ha alcanzado o no las semanas necesarias para jubilarse.

La disposición busca garantizar la renovación de la plantilla en el sector público, pero plantea un panorama complejo para quienes llegan a dicho límite sin haber completado las semanas de cotización requeridas por el sistema pensional colombiano.

¿A quiénes aplica el retiro forzoso?

La normativa contempla un alcance preciso dentro del aparato estatal y entidades afines. De acuerdo con el marco legal, la obligación de desvinculación cobija a:

Empleados públicos y trabajadores oficiales de la rama ejecutiva, legislativa y judicial.

Particulares que ejercen funciones públicas, tales como personal de ciertas entidades descentralizadas, notarías o entidades bajo regímenes especiales vinculadas al Estado.

Excepciones a la regla: Quedan exentos de este límite de edad los cargos de elección popular (como presidente, gobernadores, alcaldes, senadores y representantes) y determinados funcionarios de alto nivel definidos taxativamente por la ley.

¿Qué ocurre con la pensión si no se completaron las semanas?

Cumplir los 70 años provoca la cesación inmediata del cargo sin posibilidad de reintegro en la administración pública. Para los funcionarios que no alcanzaron la densidad de semanas exigida por Colpensiones o por los fondos privados, el ordenamiento jurídico contempla diversas alternativas.

En primer lugar, si el trabajador retirado no cuenta con los requisitos para pensionarse y declara la imposibilidad de seguir cotizando, puede solicitar la indemnización sustitutiva o devolución de saldos para recibir el reembolso acumulado de sus aportes al sistema.

Por otro lado, aunque ya no pueda desempeñarse como servidor público, el ciudadano mantiene la opción de seguir aportando como cotizante independiente a la seguridad social hasta alcanzar las semanas necesarias para obtener su pensión de vejez.

Finalmente, en caso de quedar desamparado y sin posibilidades financieras de cotización, la persona puede aplicar a esquemas de protección social como programas de subsidio o beneficios económicos periódicos diseñados para el adulto mayor.