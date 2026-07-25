¿Quiere invertir en Bogotá? El Distrito vende apartamentos, lotes y locales: conozca el portafolio

Los ciudadanos que estén buscando una oportunidad para adquirir un inmueble en Bogotá ahora tienen una nueva alternativa.

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) abrió un portafolio con bienes del Distritodisponibles para la venta, entre ellos apartamentos, lotes, locales y algunas cuotas partes de inmuebles, con el objetivo de evitar que permanezcan abandonados y generar recursos para la ciudad.

La entidad explicó que estos predios hacen parte de los llamados bienes fiscales, es decir, inmuebles que pertenecen al Distrito, pero que no son necesarios para el funcionamiento de las entidades públicas ni para proyectos de vivienda de interés social (VIS o VIP), arrendamiento social o programas de reúso de vivienda.

¿Qué inmuebles vende el DADEP y por qué están disponibles?

De acuerdo con el DADEP, actualmente hay 14 bienes disponibles para la venta mediante enajenación a título oneroso, una figura jurídica en la que ambas partes adquieren obligaciones y beneficios económicos.

Estos inmuebles ya son propiedad del Distrito y, al no tener un uso previsto para fines administrativos o proyectos públicos, se ponen a disposición de la ciudadanía a través de un proceso público de venta.

Dentro del portafolio hay cuatro apartamentos ubicados en la localidad de Usaquén, varios lotes en San Cristóbal y algunas cuotas partes, que corresponden a porcentajes de copropiedad estatal sobre determinados inmuebles, generalmente derivados de procesos adelantados por la Secretaría Distrital de Hacienda. Esto significa que, en esos casos, el Distrito vende únicamente una participación del inmueble y no la propiedad completa.

Entre las opciones disponibles se encuentran apartamentos en el sector de Horizontes Norte, con áreas entre 19 y 25 metros cuadrados y precios que oscilan entre $154 millones y $157,6 millones.

También figura un lote en el barrio Vitelma, en San Cristóbal, de 38,4 metros cuadrados, con un valor cercano a $81,4 millones.

Así puede participar en el proceso de compra

Los interesados deben ingresar al Portal Inmobiliario de Bogotáy consultar la sección "Bienes para la venta", donde encontrarán la información de cada inmueble disponible.

Después de elegir la propiedad de su interés, deberán seleccionar la opción "Estoy interesado", desde donde podrán acceder al instructivo con los requisitos y el procedimiento para participar en la convocatoria.

El proceso de venta se realiza mediante SECOP II, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, lo que permite que cualquier ciudadano o empresa que cumpla las condiciones establecidas pueda presentar su oferta.

Según explicó el DADEP, esta estrategia busca dar un uso productivo a inmuebles que hoy no cumplen una función pública, evitar su deterioro y generar ingresos para el Distrito, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades de inversión para quienes buscan adquirir una propiedad en Bogotá mediante un proceso oficial y transparente.