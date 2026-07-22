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Polémica por orden de trasladar $4 billones a la UNGRD para atender emergencias por fenómeno de El Niño

Según anunció el presidente Petro, el dinero será ubicado en el Fondo de Adaptación y responderá a temas alimentarios, energéticos, de salud y suministro de agua.

Noticias RCN

julio 22 de 2026
08:25 p. m.
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A menos de 20 días para que finalice el gobierno de Gustavo Petro, el mandatario ordenó trasladar 4 billones de pesos a la controvertida Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), para atender la llegada del fenómeno de El Niño al país.

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Según anunció, el dinero será ubicado en el Fondo de Adaptación y responderá a temas alimentarios, energéticos, de salud y suministro de agua.

Esta situación ha generado alerta, teniendo en cuenta sobre todo la alta suma presupuestal que quedaría comprometida antes de que el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione el próximo 7 de agosto.

Polémica por el anuncio del gobierno

A esto se suman las tensiones alrededor de la entidad, debido a los escándalos de los últimos años y a su misma naturaleza, pues se requiere de decisiones rápidas para atender las emergencias del país.

Desde Transparencia por Colombia aseguran que es necesario hacerle veeduría al gasto de estos recursos para evitar nuevos descalabros a la entidad.

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Asimismo, desde el Congreso insisten que la decisión es improvisada e, inclusive, aseguran que el gobierno tiene dinero congelado en otras áreas.

Piden poner la lupa sobre el dinero sin ejecutar en la UNGRD

La congresista del Partido Verde, Catherine Juvinao, ha señalado que el gobierno tiene al menos 7,5 billones de pesos sin ejecutar, los cuales fueron recaudados a raíz de la emergencia económica decretada por la temporada de lluvias.

Hernán Cadavid, del Centro Democrático también ha cuestionado que se pretenda inyectar más recursos a la entidad que ha estado bajo la lupa por el saqueo de dineros y sobornos a congresistas.

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