Créditos de consumo para colombianos tendrá subida de tasas en junio: así quedó

La Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) reportó que la tasa de usura para el mes de junio se fijó en 28,79% efectivo anual. El anuncio marca un quiebre en la tendencia de moderación que venía registrando el indicador en meses anteriores, consolidando un incremento de 0,62 puntos porcentuales en comparación con mayo, cuando se ubicó en 28,17%.

Este indicador representa el límite máximo legal que los bancos y entidades financieras del país pueden cobrar a sus clientes por créditos de consumo y ordinarios, afectando de manera directa el uso de tarjetas de crédito y las solicitudes de préstamos de libre inversión.

¿A qué se debe el alza?

De acuerdo con la entidad reguladora, el alza de la usura responde directamente al incremento del Interés Bancario Corriente (IBC), el cual fue certificado en 19,19% efectivo anual para el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio. Dado que la tasa de usura se calcula legalmente como 1,5 veces el IBC, el aumento de 41 puntos básicos en el interés corriente (frente al 18,78% de mayo) arrastró el techo técnico hacia arriba.

Analistas del sector financiero señalan que este incremento coincide con factores estacionales complejos, incluyendo un aumento generalizado del perfil de riesgo en la economía nacional y las presiones inflacionarias remanentes. Diego Palencia, analista financiero, destacó que el comportamiento al alza de las tasas corrientes afectará los meses de junio, julio y agosto.

Este encarecimiento del dinero llega, además, en una temporada de alta transaccionalidad comercial debido al gasto tradicional de mitad de año y a la coyuntura del Mundial de Fútbol, eventos que suelen impulsar la financiación de bienes y tecnología a través de plásticos bancarios.

¿Cómo quedaron las tasas en otras modalidas de crédito?

La Superfinanciera también actualizó las tasas máximas permitidas para otras modalidades de financiamiento que rigen en el mercado: