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Alejandro Estrada tomó decisión tras ser el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026: esta es

El actor anunció su determinación en las redes sociales. Descubra aquí los detalles.

Foto: Canal RCN.

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mayo 31 de 2026
10:02 a. m.
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En la noche del 29 de mayo, con el 63.87 % de los votos, Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

El actor comenzó a ser el participante más votado en los últimos meses de la competencia y conservó su apoyo masivo hasta el final.

OFICIAL: ¡Este es el GANADOR de La Casa de los Famosos Colombia 2026!
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En consecuencia, se quedó con el anhelado botín de los 400 millones de pesos y, después de haber estado presente en otros tres formatos, cumplió su sueño de conquistar un reality.

Tras apagar las luces de 'la casa más famosa del país', Alejandro Estrada se reencontró con sus hermanos y comenzó a volver poco a poco a las dinámicas del mundo real.

Fue así como reapareció en redes sociales y les comunicó una decisión a sus seguidores. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión que Alejandro Estrada anunció tras ser el ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026

Aunque Alejandro Estrada ya tiene acceso a su celular, le contó a sus internautas que todavía no realizará transmisiones en vivo debido a que continúa en la ronda de medios de comunicación.

"Yo también quiero saber de ustedes ya, pero aún no puedo hacer 'live' ya que mis primeras declaraciones serán en la gira de medios que tendré el lunes y el martes", escribió Alejandro Estrada en una historia de Instagram.

"Además, tengo pendiente una reunión con mi equipo para que me pongan en contexto de todo lo que está sucediendo afuera", agregó.

Así quedaron los porcentajes en la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026

En la última jornada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, los televidentes votaron así:

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  • Alejandro Estrada: 63.87 %.
  • Juanda Caribe: 28.11 %.
  • Valentino Lázaro: 4.29 %.
  • Tebi Bernal: 3.73 %.

Asimismo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán confirmaron que habrá cuarta temporada de La Casa de los Famosos Colombia.

 

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