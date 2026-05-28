CDT tendrían importante rentabilidad para colombianos en el mes de junio: ojo a las tasas de interés

Con la llegada de junio de 2026, los trabajadores colombianos ya se preparan para recibir la prima de servicios, una prestación social clave a mitad de año. En un contexto económico donde la junta del Banco de la República ha decidido mantener estables sus tasas de referencia, el mercado financiero local se ha volcado a competir intensamente por captar estos recursos extra.

Como resultado, varias entidades bancarias, compañías de financiamiento y plataformas digitales han lanzado al mercado Certificados de Depósito a Término (CDT) con rentabilidades que superan la barrera del 12% efectivo anual (E.A.), consolidándose como el refugio financiero predilecto para mitigar los efectos de la inflación.

Mejores CDT para invertir la prima en junio

De acuerdo con los reportes más recientes de la Superintendencia Financiera de Colombia y los simuladores del sector, las tasas de interés más competitivas del mercado se concentran principalmente en plazos de mediano y largo plazo (180 y 360 días). Esto permite a los ahorradores asegurar retornos reales muy atractivos en comparación con las cuentas de ahorro tradicionales.

Entre los líderes de rentabilidad para este periodo de pago de primas destacan:

Compañías de Financiamiento y Neobancos: Entidades como Tuya y KOA marcan la pauta en el ecosistema financiero, ofreciendo tasas robustas que oscilan entre el 13,1% y el 13,3% E.A. para inversiones a un año.

Bancos del segmento microfinanciero y corporativo: Banco Contactar, Banco W y Banco Pichincha se mantienen en la parte alta del escalafón con rendimientos reportados de entre el 13,11% y el 13,21% E.A. a 360 días.

Fintechs y Bancos Digitales: Entidades como La Hipotecaria e Iris sostienen la tendencia al alza ofreciendo tasas del 12,55% y 12,2% E.A. respectivamente.

En contraste, la banca tradicional masiva muestra retornos más moderados, con promedios que van desde el 8,1% hasta el 9,9% E.A., lo que ha empujado a miles de usuarios a migrar sus primas hacia opciones digitales y especializados de mayor rendimiento.

¿Por qué el CDT es la opción más sólida para mitad de año?

Frente a alternativas de mayor riesgo como las acciones o las criptomonedas, el CDT resalta este mes por su previsibilidad. Al conocer la ganancia exacta desde el día de la apertura, los empleados pueden planificar sus finanzas del segundo semestre con total certeza.

Además de los altos rendimientos, el factor de la digitalización juega un rol crucial en junio de 2026. La mayoría de estas tasas superiores al 12% se obtienen exclusivamente a través de canales virtuales, permitiendo la apertura del título mediante transferencias PSE en cuestión de minutos y con montos mínimos que inician desde los $200.000 o $500.000 pesos colombianos.

Asimismo, todas las entidades vigiladas cuentan con el respaldo de seguridad del seguro de depósitos de Fogafín, protegiendo el capital del ahorrador por hasta 50 millones de pesos.