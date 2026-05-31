Revelan nuevos detalles sobre la muerte de joven que se lanzó al embalse de Guatapé

La investigación por la muerte de Alexander Avendaño, el joven de 22 años que desapareció en el embalse El Peñol-Guatapé el pasado 24 de mayo, tomó un nuevo rumbo tras la aparición de un video que documentaría una riña ocurrida minutos antes de que cayera al agua. El material audiovisual es analizado por las autoridades, que buscan establecer si existió participación de terceros en los hechos.

Según la información conocida hasta ahora, Avendaño participaba en una fiesta a bordo de un planchón junto a un grupo de jóvenes provenientes del barrio Manrique de Medellín. El recorrido turístico hacia Guatapé habría sido organizado presuntamente por un DJ vinculado a una discoteca del sector. Antes del inicio de la actividad, las autoridades realizaron inspecciones de seguridad y verificaron que los pasajeros contaran con chaleco salvavidas.

¿Qué muestra el video de la riña ocurrida antes de la desaparición de Alexander Avendaño?

Las imágenes se han convertido en una de las principales evidencias dentro de la investigación. En el video se observa a varios jóvenes discutiendo, empujándose y protagonizando agresiones físicas y verbales dentro de la embarcación. En medio del altercado se encontraba Alexander Avendaño.

Uno de los elementos que más llama la atención de los investigadores es que, según el registro audiovisual, se escucha a una persona gritar “¡ahóguenlo!” antes de que el joven terminara en el agua. También se observa que ninguno de los involucrados en la riña llevaba puesto el chaleco salvavidas en ese momento.

¿Qué han dicho las autoridades sobre el caso de Guatapé?

Tras 120 horas de búsqueda, organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo de Alexander Avendaño. En las labores participaron los cuerpos de bomberos de Marinilla, El Peñol, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral. Henry Berrio, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, indicó que la ubicación del cuerpo fue posible gracias al apoyo de familiares y miembros de la comunidad que permanecieron en el lugar durante la noche y alertaron a los rescatistas.

Por su parte, Carlos Esponisa, secretario de Gobierno de Guatapé, dijo a Telemedellín que las personas que se encontraban en la embarcación habían sido objeto de un procedimiento policial antes del recorrido. Según explicó, durante un puesto de control realizado por la Policía Nacional se efectuó una incautación de estupefacientes, aunque posteriormente el grupo continuó con la actividad turística.

DJ reveló su versión de los hechos

Mientras avanza la investigación, también se conoció el pronunciamiento de José Daniel, conocido artísticamente como “Coco”. El DJ confirmó que estuvo en el planchón cuando ocurrió la riña, pero negó haber participado en ella.

Aseguró que, debido a una cirugía reciente y a que tenía un brazo enyesado, únicamente observó lo sucedido. Además, afirmó que ha recibido amenazas de muerte tras la difusión de versiones en redes sociales que lo relacionan con el caso y rechazó cualquier responsabilidad en la muerte de Avendaño.