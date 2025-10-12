Estas son las cuatro tendencias que transformarán la moda urbana en 2026

El universo de la moda urbana atraviesa un punto de inflexión, un escenario dinámico, joven y en constante evolución que orienta los gustos de consumo en Colombia y Latinoamérica.

La marca colombiana Clemont presentó un análisis que identifica las cuatro tendencias que dominarán 2026 y que redefinirán la forma de vestir en las ciudades:

Deporte maximalista: la energía del Sportcore evoluciona

La primera gran fuerza estética del próximo año será el Deporte Maximalista, una actualización del universo Sportcore que gana vigor gracias a siluetas más atrevidas. Esta tendencia amplía la lógica del vestir deportivo para llevarla a la cotidianidad, incorporando estampados de alto impacto, detalles artesanales y una paleta cargada de colores vibrantes.

Susana Mosquera, directora de diseño de Clemont, anticipa que estos elementos estarán presentes en las colecciones de 2026. La marca integrará toques deportivos sin abandonar su identidad gráfica, reforzando una estética que combina energía, comodidad y un sello artesanal que responde a la búsqueda de diferenciación del consumidor joven.

RELACIONADO Esta es la nueva tendencia para que mujeres y hombres luzcan una figura estilizada en Navidad

Nu-niformes y la fiebre de caballero: entre lo utilitario y lo medieval

La segunda gran corriente es la de los Nu-niformes, un concepto que reinterpreta el vestuario profesional desde el llamado Futuro Utilitario.

Prendas históricamente ligadas a la ropa de trabajo (como cargos, chaquetas con bolsillos o piezas de corte funcional) se transformarán en alternativas de oficina con cortes limpios, detalles prácticos y una gama neutra donde predominan el negro, el gris y los cafés. Se trata de una modernización del código laboral que responde a la búsqueda global de practicidad sin perder elegancia.

La Fiebre de Caballero

Introduce un aire medieval y disruptivo en el guardarropa urbano. Este estilo, que ya viene escalando en las pasarelas internacionales, se caracteriza por texturas rudas, materiales gruesos y una estética rock and roll que intensificará su presencia en 2026. Clemont ya incorporó esta línea en su catálogo, anticipándose a la expansión mundial de este concepto que apela a la fuerza visual.

Ropa rústica de vacaciones y sostenibilidad

La cuarta tendencia clave será la Ropa Rústica de Vacaciones, una apuesta por la relajación y lo bohemio adaptada a la vida en la ciudad. Se imponen las siluetas amplias, tejidos frescos y fibras naturales, una combinación pensada para compradores que anteponen bienestar y practicidad.

RELACIONADO Las grandes marcas de ropa y tecnología en Estados Unidos que subirían de precio por los aranceles chinos

Proporciones fluidas y comodidad estratégica

Las nuevas estéticas también influirán en las siluetas. En la parte superior, dominarán los cortes boxy y las camisas tipo resort, que aportan un aire relajado. En el vestuario masculino destacan los pantalones sastre de caída más libre y las sudaderas de bota amplia. En el femenino, convivirán las tendencias cropped con modelos más largos, mientras los jorts y las piezas voluminosas seguirán teniendo un papel protagónico.

Con estas cuatro corrientes, la moda urbana de 2026 promete fusionar lo práctico con lo estético, lo relajado con lo funcional y, sobre todo, lo creativo con lo sostenible, en un mercado que mira más que nunca hacia las calles para inspirarse.