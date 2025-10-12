CANAL RCN
Tendencias

Estas son las cuatro tendencias que transformarán la moda urbana en 2026

El mercado urbano de 2026 estará dominado por propuestas que van desde la fuerza del deporte maximalista hasta la delicadeza bohemia.

Estas son las cuatro tendencias que transformarán la moda urbana en 2026
Foto: suministrada.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
04:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El universo de la moda urbana atraviesa un punto de inflexión, un escenario dinámico, joven y en constante evolución que orienta los gustos de consumo en Colombia y Latinoamérica.

La marca colombiana Clemont presentó un análisis que identifica las cuatro tendencias que dominarán 2026 y que redefinirán la forma de vestir en las ciudades:

Deporte maximalista: la energía del Sportcore evoluciona

La primera gran fuerza estética del próximo año será el Deporte Maximalista, una actualización del universo Sportcore que gana vigor gracias a siluetas más atrevidas. Esta tendencia amplía la lógica del vestir deportivo para llevarla a la cotidianidad, incorporando estampados de alto impacto, detalles artesanales y una paleta cargada de colores vibrantes.

La moda colombiana se reinventa en 2026: estas son las nuevas tendencias con crecimiento del 4,7%
RELACIONADO

La moda colombiana se reinventa en 2026: estas son las nuevas tendencias con crecimiento del 4,7%

Susana Mosquera, directora de diseño de Clemont, anticipa que estos elementos estarán presentes en las colecciones de 2026. La marca integrará toques deportivos sin abandonar su identidad gráfica, reforzando una estética que combina energía, comodidad y un sello artesanal que responde a la búsqueda de diferenciación del consumidor joven.

Esta es la nueva tendencia para que mujeres y hombres luzcan una figura estilizada en Navidad
RELACIONADO

Esta es la nueva tendencia para que mujeres y hombres luzcan una figura estilizada en Navidad

Nu-niformes y la fiebre de caballero: entre lo utilitario y lo medieval

La segunda gran corriente es la de los Nu-niformes, un concepto que reinterpreta el vestuario profesional desde el llamado Futuro Utilitario.

Prendas históricamente ligadas a la ropa de trabajo (como cargos, chaquetas con bolsillos o piezas de corte funcional) se transformarán en alternativas de oficina con cortes limpios, detalles prácticos y una gama neutra donde predominan el negro, el gris y los cafés. Se trata de una modernización del código laboral que responde a la búsqueda global de practicidad sin perder elegancia.

Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalos en cuenta
RELACIONADO

Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalos en cuenta

La Fiebre de Caballero

Introduce un aire medieval y disruptivo en el guardarropa urbano. Este estilo, que ya viene escalando en las pasarelas internacionales, se caracteriza por texturas rudas, materiales gruesos y una estética rock and roll que intensificará su presencia en 2026. Clemont ya incorporó esta línea en su catálogo, anticipándose a la expansión mundial de este concepto que apela a la fuerza visual.

Reconocida marca de ropa en Colombia desaparecerá: anunció inicio de liquidación
RELACIONADO

Reconocida marca de ropa en Colombia desaparecerá: anunció inicio de liquidación

Ropa rústica de vacaciones y sostenibilidad

La cuarta tendencia clave será la Ropa Rústica de Vacaciones, una apuesta por la relajación y lo bohemio adaptada a la vida en la ciudad. Se imponen las siluetas amplias, tejidos frescos y fibras naturales, una combinación pensada para compradores que anteponen bienestar y practicidad.

Las grandes marcas de ropa y tecnología en Estados Unidos que subirían de precio por los aranceles chinos
RELACIONADO

Las grandes marcas de ropa y tecnología en Estados Unidos que subirían de precio por los aranceles chinos

Proporciones fluidas y comodidad estratégica

Las nuevas estéticas también influirán en las siluetas. En la parte superior, dominarán los cortes boxy y las camisas tipo resort, que aportan un aire relajado. En el vestuario masculino destacan los pantalones sastre de caída más libre y las sudaderas de bota amplia. En el femenino, convivirán las tendencias cropped con modelos más largos, mientras los jorts y las piezas voluminosas seguirán teniendo un papel protagónico.

Con estas cuatro corrientes, la moda urbana de 2026 promete fusionar lo práctico con lo estético, lo relajado con lo funcional y, sobre todo, lo creativo con lo sostenible, en un mercado que mira más que nunca hacia las calles para inspirarse.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Navidad

Menú navideño 2025: cenas saludables para disfrutar sin excesos

Karol G

“Me odian”: Daiky Gamboa revela que es atacado por ser el mejor amigo de Karol G

Boyacá

Estos son los mejores pueblos de Colombia para disfrutar la Navidad, según IA

Otras Noticias

Loterías

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 10 de diciembre de 2025

Entre las tres loterías entregaban casi 10 mil millones de pesos como premio mayor. Estos fueron los números ganadores de hoy 10 de diciembre.

Salud mental

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?

Aunque esto depende de la personalidad de cada persona, expertos revelaron que esto podría ser un síntoma de posibles trastornos mentales.

Venezuela

EN FOTOS | María Corina Machado volvió a abrazar a su familia después de casi dos años: emotivo reencuentro

Narcotráfico

Petro responde a Trump tras advertencia sobre Colombia y narcotráfico

Liga BetPlay

El once ideal más costoso de la Liga BetPlay II-2025: Nacional domina el listado, según Transfermarkt