Tome nota: tiempo en el que una deuda por tarjeta de crédito se prescribe en Colombia

Conozca el tiempo que tienen estas deudas para eliminarse.

Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 20 de 2025
08:04 a. m.
Las tarjetas de crédito se han convertido en una opción importante para aquellos usuarios que hacen uso de ellas en caso de no tener recursos suficientes, o en su mayor defecto, hacer compras de última hora.

Ante este panorama, algunos usuarios incumplen con las cuotas de las compras con el plástico y caen en un gran endeudamiento que los llevan a ser reportados ante centrales de riesgo.

Bajo esa línea, la incertidumbre sobre el tiempo en que una deuda de tarjeta de crédito en Colombia deja de ser legalmente exigible es una de las preguntas más frecuentes entre los consumidores.

A pesar de la creencia popular de que las deudas desaparecen por arte de magia después de un tiempo, la realidad es que la ley colombiana es muy clara al respecto.

Tiempo en el que una deuda con tarjeta de crédito prescribe

No hay atajos, y el tiempo de prescripción, que es el término legal para la extinción de una obligación por el paso del tiempo, está estrictamente definido.

En este caso, la regla general para las obligaciones civiles, incluyendo las deudas de tarjetas de crédito, es de cinco años.

La legislación que rige este tema es el Código de Comercio. Su artículo 822 establece que la prescripción de las acciones ejecutivas, es decir, aquellas que permiten a un acreedor iniciar un proceso judicial para cobrar una deuda, es de cinco años.

Este plazo comienza a contar a partir de la fecha en que la deuda se hizo exigible. Es importante recalcar que este no es el momento en que se realizó la compra, sino la fecha en que el pago debió efectuarse y no se hizo.

Si la obligación es a plazos, el plazo de prescripción para cada cuota comienza a correr a partir de la fecha de vencimiento de esa cuota en particular.

Si el banco o la entidad no ejerce su derecho de cobro a través de una demanda ejecutiva en un periodo de cinco años, la deuda prescribe. Esto no significa que la deuda desaparezca, sino que el acreedor pierde la posibilidad de utilizar el sistema judicial para obligar al deudor a pagar. Sin embargo, la obligación de pago moral, y el registro en centrales de riesgo, pueden persistir.

¿Qué pasa con los reportes en centrales de riesgo?

Los reportes negativos en las centrales de riesgo, a diferencia del plazo de prescripción para la acción ejecutiva, el tiempo que un reporte negativo puede permanecer en una central de riesgo como Datacrédito o Cifin (TransUnion) tiene un plazo diferente y específico.

La Ley 1266 de 2008, conocida como la "Ley de Habeas Data", y la más reciente Ley de Borrón y Cuenta Nueva (Ley 2157 de 2021), establecen las reglas para el manejo de la información crediticia.

Según estas normativas, si una persona se pone al día con su obligación o la deuda prescribe, el reporte negativo debe ser retirado de la central de riesgo en un plazo de dos años, contados a partir del momento en que se pagó la obligación o en que esta prescribió.

En el caso de deudas que no se han pagado, el reporte negativo puede permanecer por un máximo de ocho años contados desde la fecha de exigibilidad de la obligación. Si el deudor paga la deuda, el reporte negativo debe ser retirado de inmediato.

