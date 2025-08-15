¿Competencia para Nequi y Daviplata? Así será la nueva billetera digital que llega a Colombia

En septiembre de 2025, los pagos interoperables serán una realidad en Colombia gracias al Sistema de Pagos Inmediatos Bre-B del Banco de la República.

Varias compañías ya ajustan sus operaciones para adaptarse a esta herramienta, y una de ellas es el Grupo Gelsa, propietario de los tradicionales puntos Paga Todo, que anunció el lanzamiento de su propia billetera digital, la cual se llevará TodoPay.

TodoPay, la nueva apuesta de Grupo Gelsa

En entrevista con La República , Mauricio Chaparro, gerente general de Grupo Gelsa, reveló que TodoPay funcionará dentro del ecosistema Paga Todo, permitiendo transacciones para todos los productos y servicios que ofrece la red.

La billetera, desarrollada con el soporte tecnológico de Powwi, integrará el sistema Bre-B, lo que permitirá a los usuarios realizar y recibir pagos inmediatos.

“Tenemos que estar preparados y enfrentar los pagos inmediatos, para que en nuestros puntos de venta podamos recibir efectivo, pero también ese dinero por internet y en las plataformas”, aseguró Chaparro al medio económico.

Este paso permitirá que millas de clientes utilicen TodoPay para pagar servicios, recargar productos, participar en juegos autorizados y realizar transferencias digitales de manera más ágil y segura.

Un avance para el ecosistema de pagos en Colombia

La implementación de Bre-B y el lanzamiento de TodoPay se enmarcan en un contexto de transformación digital del sistema financiero colombiano, que busca ofrecer pagos más rápidos, seguros e interoperables entre diferentes entidades.

Grupo Gelsa, vale explicar, cuenta con una amplia red de más de 35.000 vendedores y terminales distribuidos en todo el país, lo que facilitará la adopción masiva de esta nueva billetera.

El objetivo es que tanto usuarios como comercios tengan acceso a otra opción de herramienta digital que complemente el pago en efectivo y se adapte a las tendencias del mercado. Tal y como lo hacen hoy en día bancos importantes como Nequi y Daviplata.