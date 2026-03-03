CANAL RCN
Economía

Afiliados a Colpensiones podrían sufrir suspensión de su pago por estas razones: mucho ojo

Conozca los casos en los que su pensión se puede ver suspendida.

Foto: Freepik

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
03:19 p. m.
Para muchos afiliados en Colombia, recibir la mesada de Colpensiones representa la garantía de su sustento diario. Sin embargo, este derecho no es exento de obligaciones. A marzo de 2026, la Administradora Colombiana de Pensiones ha reforzado sus mecanismos de fiscalización para asegurar que los recursos lleguen a quienes cumplen estrictamente con los requisitos de ley.

Aunque el derecho a la pensión es irrenunciable, existen causales específicas por las cuales la entidad puede suspender de manera temporal o definitiva el pago de la mesada.

A continuación, le detallamos los casos más frecuentes y cómo evitar estas interrupciones.

Casos en los que su pensión se puede ver suspendida

El primero de ellos es la falta de acreditación de supervivencia. Este es uno de los motivos más comunes de suspensión, especialmente para los colombianos residentes en el exterior.

Si bien en Colombia el sistema se cruza automáticamente con la Registraduría, quienes viven fuera del país deben acreditar que siguen con vida cada seis meses ante los consulados o mediante los mecanismos autorizados. Si el reporte no llega a tiempo, Colpensiones detiene el giro preventivamente para evitar pagos a personas fallecidas.

Otra de las razones es presentar inconsistencias documentales o presunto fraude. La entidad realiza auditorías constantes sobre los expedientes. Si se detectan irregularidades en la historia laboral, documentos presuntamente falsos o sospechas de suplantación de identidad, Colpensiones tiene la potestad de suspender el pago mientras adelanta una investigación administrativa.

Según sentencias de la Corte Constitucional, esta suspensión debe ser temporal y el afectado debe ser notificado para ejercer su derecho a la defensa. Si se comprueba fraude, la pensión se cancela definitivamente y se inician procesos penales.

Finalmente, también se percibe la inasistencia a revisiones médicas por invalidez. Los pensionados por invalidez no tienen un derecho "estático". La ley permite que la entidad solicite valoraciones médicas periódicas para verificar si persiste la pérdida de capacidad laboral (igual o superior al 50%).

Para los hijos que reciben pensión de sobrevivientes por estar estudiando (hasta los 25 años), la falta de entrega de los certificados de escolaridad al inicio de cada semestre provoca la suspensión automática del pago. Del mismo modo, si un cónyuge o compañero permanente no logra demostrar la dependencia económica o la convivencia mínima exigida en casos de revisión, la mesada entra en vilo.

