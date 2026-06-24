Trabajo híbrido y eficiencia en oficinas: Latinoamérica es líder global

Descubre cómo las empresas están rediseñando sus entornos laborales, dejando atrás los escritorios fijos para priorizar la innovación, el bienestar de los empleados y la máxima eficiencia operativa.

El boom del trabajo híbrido: Latinoamérica supera el promedio global

El panorama corporativo ha cambiado de forma irreversible. Tras años de incertidumbre y ajustes en las modalidades laborales, un nuevo análisis demuestra que Latinoamérica se ha consolidado como la región líder en la optimización de sus espacios de oficina.

De acuerdo con el más reciente Reporte Global de Occupancy Planning 2026 de JLL, la región ha alcanzado un impresionante 61% de aprovechamiento en sus espacios de trabajo. Esta cifra no solo representa el índice más alto a nivel mundial en 2026, sino que evidencia un crecimiento acelerado tras aumentar 10 puntos porcentuales desde el año 2024.

El secreto detrás de este éxito radica en la adopción masiva de políticas estructuradas. A nivel global, el 62% de las organizaciones exige actualmente que sus colaboradores asistan a la oficina un número fijo de días. Esto representa un salto monumental si se compara con el tímido 28% registrado en 2022. Como resultado directo, el 70% de los empleados en todo el mundo acude a sus sedes corporativas entre 3 y 5 días a la semana. En este contexto, Latinoamérica destaca significativamente al reportar tasas de cumplimiento superiores al promedio internacional.

Adiós al escritorio privado: el rediseño estratégico de los espacios

El concepto de tener un puesto fijo está desapareciendo rápidamente. Hoy en día, el promedio regional es de 1.5 empleados por cada asiento disponible, lo que confirma el éxito de los modelos de escritorios compartidos (hot desking). La oficina ha dejado de ser concebida bajo un modelo de propiedad individual para transformarse en un recurso dinámico y completamente colectivo.

Para responder a las demandas del trabajo híbrido, las organizaciones latinoamericanas están ejecutando modificaciones arquitectónicas clave:

Un 41% de las empresas está invirtiendo en la instalación de cabinas privadas, permitiendo que sus equipos realicen llamadas o videollamadas en entornos libres de ruido.

El 30% de las compañías está incrementando el número de salas pequeñas para facilitar reuniones ágiles o brindar zonas de alta concentración.

Un 22% está disminuyendo drásticamente la cantidad de oficinas cerradas y privadas para dar paso a zonas de colaboración abiertas.

Datos e Inteligencia Artificial: los nuevos cimientos inmobiliarios

Nuri Mouriño, especialista del área de Occupancy Planning, advierte que la convergencia de estas nuevas tendencias exige que la calidad de los datos pase de ser una simple preocupación operativa a convertirse en un pilar estratégico absoluto.

Cortesía: JLL

De hecho, poseer métricas exactas sobre el uso del espacio físico es hoy la segunda mayor prioridad para los equipos de gestión inmobiliaria corporativa, superada únicamente por la necesidad de optimizar los edificios. Conscientes de este reto técnico, el 73% de las empresas ha lanzado programas de fiabilidad de la información.

La preparación tecnológica es vital. Aunque el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la planificación de oficinas está en etapa temprana, siendo aplicada activamente por el 30% de las corporaciones, las herramientas de visualización de datos ya muestran una clara evolución. El uso de plataformas como Power BI domina el mercado con un 51% de adopción, superando el 42% de Tableau, mientras que Databricks emerge rápidamente con un 14% de participación.

El bienestar laboral como imán para retener talento

Más allá de los metros cuadrados y los sensores de movimiento, el verdadero diferenciador competitivo en el mercado laboral actual es la "experiencia del empleado". Las oficinas modernas se diseñan como ecosistemas integrales que buscan potenciar la colaboración, la innovación y, fundamentalmente, la salud mental y el bienestar.

Un diseño arquitectónico y organizativo inteligente impacta directamente en las ganancias de las empresas al lograr:

Reducir la rotación de personal mediante la retención de talento en espacios altamente atractivos.

Aumentar el rendimiento y la productividad al proveer instalaciones adecuadas para cada necesidad específica.

Fomentar una sólida cultura corporativa al lograr que la infraestructura refuerce de manera tangible los valores de la compañía.

Atraer a los mejores profesionales del mercado utilizando la oficina como un sello de marca y prestigio.

Generar nuevas ideas comerciales al promover espacios que invitan a la interacción espontánea entre los equipos.

Con una muestra de 84 empresas globales que agrupan más de 66.5 millones de metros cuadrados, el estudio concluye que América Latina vive una era definitoria. La consolidación del modelo híbrido obliga a repensar la huella inmobiliaria, donde solo las organizaciones que se adapten con agilidad podrán convertir sus espacios en verdaderos motores de crecimiento empresarial.