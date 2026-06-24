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¿Cuál sería el panorama de Colombia con Abelardo de la Espriella como nuevo presidente? Esto reveló un famoso vidente

El vidente había predicho el triunfo de Abelardo de la Espriella con antelación.

Foto: diseñado por ChatGPT y AFP.

Noticias RCN

junio 24 de 2026
03:53 p. m.
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Tras la segunda vuelta presidencial, el preconteo y el escrutinio, Abelardo de la Espriella quedó ratificado como nuevo presidente de Colombia.

El abogado, con una distancia de 250.830 votos, logró el 49.65 % de los votos y ganó las elecciones 2026.

Esto ocurriría en Colombia tras la elección del nuevo presidente, según Ayda Valencia, la reconocida vidente
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Y, justo antes de ese desenlace, un famoso vidente colombiano había acertado su predicción y hablado un poco de lo que habría que tener en cuenta en el nuevo mandato.

¿Qué fue exactamente lo que dijo? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

El profesor Salomón reveló qué pasaría en Colombia con Abelardo de la Espriella como nuevo presidente

En una entrevista con La Kalle, el profesor Salomón adelantó el triunfo de Abelardo de la Espriella y analizó su energía.

"Abelardo es signo Leo porque nació un 31 de julio de 1987; además, es del elemento fuego. Él tiene fuego, estamos en un año de fuego y va a entrar en un ciclo en donde van a llegar unas bendiciones divinas a Leo", comenzó desarrollando el profesor Salomón.

"No es a él, es a todos los Leo. Va pisando fuerte, pero él tiene que tener cuidado porque mucha vanidad, fanfarronear y hablar le puede causar algunos inconvenientes o herir a otras personas. Leo es el rey del signo zodiacal y los presidentes de ese signo son Iván Duque, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper, Andrés Pastrana y no hay quinto malo", concluyó.

¿Qué ha dicho Mhoni Vidente sobre el panorama de Colombia con la presidencia de Abelardo de la Espriella?

Al igual que el profesor Salomón, Mhoni Vidente predijo el triunfo de Abelardo de la Espriella.

Esto pasaría en Colombia con Abelardo de la Espriella como presidente electo, según Mhoni Vidente
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Además, después de que se conoció el resultado, la astróloga volvió a leer sus cartas y auguró prosperidad para Colombia.

De hecho, en su más reciente análisis, la vidente de origen cubano explicó que el nuevo gobierno lograría avances importantes a nivel de seguridad y negociaciones económicas.

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