Movilidad suspenderá 1.500 licencias en Bogotá: vea la razón de esta medida

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció la apertura de 1.559 nuevas investigaciones por reincidencia dirigidas a suspender las licencias de conducción de los usuarios de moto.

La decisión responde a una estrategia de choque para sancionar con severidad los comportamientos repetitivos que ponen en riesgo la seguridad vial en la capital.

De acuerdo con la normatividad vigente y lo explicado por la entidad, se configura el estado de reincidencia cuando un conductor comete más de una infracción de tránsito en un periodo menor a seis meses. Este historial activa un procedimiento administrativo que, de no ser justificado con éxito por el implicado, conlleva de forma directa la suspensión del documento de conducción durante un mínimo de seis meses.

En caso de que el conductor vuelva a reincidir tras la sanción, el castigo puede extenderse a un año o incluso derivar en la cancelación definitiva.

Las infracciones en la mira

“La reincidencia tiene consecuencias y una de ellas es la suspensión de la licencia de conducción”, enfatizó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.

Las investigaciones del Distrito se concentran en comportamientos que afectan directamente la convivencia ciudadana y la vida de peatones o ciclistas, tales como la invasión de andenes, áreas peatonales y ciclorrutas.

Sin embargo, las alarmas de las autoridades no solo se encienden por maniobras peligrosas. El preocupante "top" de los comparendos más recurrentes entre motociclistas en lo que va del año está liderado por transitar sin observar las normas específicas del Código de Tránsito (con más de 28.000 sanciones), seguido por no realizar oportunamente la revisión técnico-mecánica, conducir sin portar el pase, estacionar en sitios prohibidos y circular por zonas restringidas o en horarios no autorizados.

El cerco contra los infractores no es una promesa a futuro: en lo corrido de este año, la Secretaría ya ha suspendido de forma efectiva 529 licencias de conducción a motociclistas bajo esta misma modalidad.

Si usted es usuario de moto en Bogotá, la recomendación de las autoridades es revisar de inmediato su estado de cuenta en las plataformas oficiales; una infracción olvidada dentro del semestre podría costarle el derecho a circular por la ciudad.