¡Cambió el precio del dólar en el cierre de este 24 de junio de 2026! Así se cotizó

El dólar en Colombia abrió en la mañana de este 24 de junio de 2026 en 3.430,00 pesos.

Entre tanto, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.425,95 pesos, subiendo 19.81 pesos respecto a la del día anterior.

Además, la divisa volvió a tener múltiples cambios a lo largo de la jornada y, sobre la 1:00 de la tarde, cerró con una leve tendencia al alza

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 24 de junio de 2026

El Banco de la República de Colombia reportó que, exactamente, el dólar cerró este 24 de junio de 2026 en 3.432,00 pesos.

Eso significa que, en comparación con el precio de apertura, hubo un aumento de dos pesos.

Mientras tanto, la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.428,435 pesos.

Los expertos continúan analizando el panorama tras el precio dólar: esto han planteado

De acuerdo con los expertos de Global66, la coyuntura electoral ha tenido un impacto directo en la bolsa de valores.

"La divergencia es la señal más relevante de la mañana: mientras el USDCLP y el USDPEN suben, el COP baja y el factor electoral domina sobre el factor externo. El mercado está leyendo la victoria de De la Espriella como un catalizador de confianza inversora que supera en el corto plazo el 'headwind' del dólar global más fuerte", explican.

¿Cómo se está moviendo la compra y venta de dólares en las casas de cambio?

Teniendo en cuenta las tarifas de apertura y cierre, las casas de cambio, en promedio, han fijado las siguientes tarifas durante este 24 de junio de 2026: