Ojo, conductores: Supertransporte explica cómo reclamar dinero de fotomultas ilegales

Miles de conductores en Colombia podrían verse beneficiados tras la investigación que adelantan el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección, conocidas popularmente como fotomultas.

Según las autoridades, estas entidades habrían impuesto más de 7,5 millones de comparendos mediante sistemas automáticos de detección electrónica. De ese total, más de 1,5 millones ya fueron pagados por ciudadanos, generando recaudos superiores a $1,05 billones.

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres Olave, explicó en entrevista con La FM que el proceso podría terminar en la revocatoria de más de 5,8 millones de multas que aún no han sido canceladas.

¿Cómo reclamar dinero de una fotomulta ilegal?

De acuerdo con el funcionario, la llamada “ley Julián Esteban” (Ley 2251 de 2022) establece que los organismos de tránsito que hayan operado cámaras sin cumplir requisitos técnicos o autorizaciones deberán asumir sanciones y anular los comparendos pendientes.

“El organismo de tránsito debe cancelar el doble de lo que recaudó y los comparendos que no han sido pagados los tiene que revocar inmediatamente”, aseguró Piñeres.

Sin embargo, aclaró que la devolución del dinero no será automática, pues cada conductor deberá iniciar un proceso directamente contra la entidad de tránsito que impuso la sanción.

Entre las herramientas jurídicas disponibles están:

Derechos de petición.

Tutelas.

Demandas administrativas.

Acciones populares colectivas.

Incluso, el superintendente recomendó que los afectados se unan para presentar reclamaciones conjuntas y facilitar los procesos.

¿Cómo saber si una cámara de fotomultas cumple con la ley?

La Superintendencia de Transporte anunció que publicará una tabla oficial con las fechas y periodos en los que algunas cámaras habrían operado con irregularidades.

Según explicó la entidad, varias funcionaron sin cumplir requisitos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024. Por eso, los ciudadanos podrán verificar si la fotomulta fue impuesta durante esos periodos.

Además, las cámaras deben contar con autorización del Ministerio de Transporte, señalización visible y estudios técnicos que justifiquen su funcionamiento. De no cumplir esas condiciones, las sanciones podrían quedar sin efecto.