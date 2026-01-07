Transformación digital en Colombia: cómo impulsar el crecimiento empresarial en 2026

Aunque la adopción tecnológica creció un 7 %, persisten barreras como la falta de habilidades digitales y la ausencia de sistemas integrados, factores que frenan el crecimiento y limitan la competitividad. Con un comercio electrónico proyectado a crecer 27 % el próximo año, las organizaciones están llamadas a fortalecer sus capacidades, unificar procesos y adoptar plataformas que conecten logística, ventas, contabilidad y experiencia del cliente para aprovechar las oportunidades del mercado digital.

Transformación digital en Colombia: avances y retos para 2026

De acuerdo con cifras de Confecámaras, en Colombia existen más de 1,7 millones de empresas registradas, y el 76 % ya inició su proceso de digitalización, según el Think Digital Report. Sin embargo, este mismo estudio advierte que el 35 % aún enfrenta barreras relacionadas con la falta de habilidades digitales, lo que se convierte en uno de los principales obstáculos para impulsar sus ventas y competir en el entorno digital.

Aunque la transformación digital creció un 7 %, muchas compañías siguen tomando decisiones improvisadas o implementando tecnología sin una estrategia clara. Esto se traduce en procesos fragmentados, reprocesos y pérdida de información clave para la toma de decisiones.

Falta de habilidades digitales: el principal freno del crecimiento empresarial

El déficit de competencias digitales impacta directamente la productividad. Sin personal capacitado, las empresas adoptan herramientas aisladas que no se integran entre sí. Según Stevenson Rivera, cofundador de Grupo Effi, uno de los errores más frecuentes es digitalizar áreas específicas sin contar con un sistema centralizado que conecte la operación contable, administrativa, logística y comercial.

Esta ausencia de visión integral genera desorden operacional, mayores costos, inventarios desactualizados y una experiencia negativa para el cliente. En un contexto donde el comercio electrónico crecería 27 % en 2026, este panorama representa una oportunidad, pero también un desafío.

Plataformas integradas: clave para la competitividad en comercio electrónico

Para enfrentar estos retos, el experto recomienda migrar hacia sistemas empresariales integrados que concentren toda la operación en una sola plataforma. Bajo esta premisa surge Effi ERP, un software orientado a automatizar la gestión administrativa y logística de los e-commerce de habla hispana.

El sistema se integra con plataformas como Shopify y WooCommerce y además permite automatizar la mensajería instantánea a través del ecosistema de Meta. Esta articulación tecnológica facilita la gestión de inventarios, almacenamiento, despacho y transporte, apoyada en alianzas con operadores logísticos en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Guatemala y Costa Rica. Actualmente, más de 23.000 empresas activas ya utilizan este tipo de soluciones para potenciar su operación.

Integración de datos y automatización: la ruta hacia empresas más eficientes

Contar con información unificada y en tiempo real permite mejorar el control contable y tributario, optimizar la gestión de bodegas e inventarios, y tomar decisiones basadas en datos confiables. La integración de sistemas también incrementa la trazabilidad, reduce errores y fortalece la experiencia del cliente, un factor decisivo para fidelizar compradores en el comercio electrónico.

A pocos días del inicio de 2026, acelerar la digitalización ya no es una opción, sino una condición para competir. Las empresas que adopten modelos de operación integrados, automatizados y centrados en el cliente estarán mejor preparadas para capitalizar el crecimiento proyectado del comercio electrónico y asegurar su sostenibilidad en el mercado digital.