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Deportivo Cali se impuso al Cúcuta Deportivo y toma aire en la tabla del descenso

Rafael Dudamel se estrenó con una victoria en el General Santander y toma aire en la carrera por la continuidad en la primera división.

Deportivo Cali vs Cúcuta Deportivo
FOTO: Deportivo Cali

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
06:39 p. m.
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Este 14 de marzo, Deportivo Cali sumó un triunfo clave en la Liga BetPlay superando a Cúcuta Deportivo en el estadio General Santander. Los dirigidos por Rafael Dudamel en su primer juego tras regresar a la institución se impusieron por 2-0 con goles de Avilés Hurtado.

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Cali completó tres juegos sin ganar, lo que llevó a que el técnico Alberto Gamero decidiera dar un paso al costado, razón por la cual regresó al banquillo el técnico venezolano que en 2021 logró levantar el último título que consiguió el cuadro vallecaucano.

Duelo clave en la pelea por el descenso

Cúcuta necesita comenzar a ganar si no quiere regresar a segunda división. El equipo está en la última casilla y no ha podido superar la barrera de 1 punto en el promedio. Con esta nueva derrota quedaron con 0.54 con apenas 6 puntos en 11 juegos.

Boyacá Chicó difícilmente se recuperará y lo más probable es que descienda a final del año, pero si Cúcuta mejora pone en riesgo a equipos como Deportivo Cali, Alianza FC, Internacional de Bogotá y al otro recién ascendido sin promedio acumulado, Jaguares.

Con este triunfo, el Cali toma ventaja sobre Alianza y llegó a 98 puntos, ubicándose en la casilla 16, acercándose nuevamente a Internacional de Bogotá que en la jornada de hoy no pasó del empate de local ante Atlético Bucaramanga.

Así está la tabla del descenso

20. Cúcuta Deportivo - 0.54
19. Boyacá Chicó - 0.83
18. Jaguares - 1.00
17. Alianza FC - 1.09
16. Deportivo Cali - 1.10
15. Internacional de Bogotá - 1.11
14. Llaneros FC - 1.15

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