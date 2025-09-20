Colpensiones da aviso por traslado de miles de trabajadores que están en fondos privados

Colpensiones, la administradora de pensiones del régimen de prima media, ha anunciado que iniciará un proceso para solicitar el traslado de miles de trabajadores que actualmente se encuentran afiliados a fondos privados de pensiones.

Esta medida se basa en la aplicación de la normativa vigente y está dirigida a un grupo específico de cotizantes cuyas características laborales, según la entidad, los hacen elegibles para el régimen público.

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, ha señalado que la entidad ha identificado a cerca de 45.000 ciudadanos que, por la naturaleza de su trabajo de alto riesgo, deberían estar cotizando en el régimen público de pensiones, según lo establecido en la ley.

“Hay una norma que no se venía cumpliendo en el gobierno nacional en Colpensiones de años atrás. Las personas de alto riesgo no pueden estar afiliadas a los fondos privados de pensiones. La ley ordena que sean de Colpensiones”, dijo en charla con RCN Radio.

Dussán explicó que se ha enviado una carta a los fondos privados de pensiones para que procedan con el traslado de estos trabajadores. Entre los perfiles que se verían afectados por esta solicitud se encuentran bomberos, personal de seguridad en cárceles y trabajadores de ciertas industrias que implican un alto grado de riesgo.

La razón detrás de esta iniciativa, según Colpensiones, es garantizar que estos trabajadores puedan acceder a los beneficios y las condiciones especiales de pensión que ofrece el régimen de prima media para labores de alto riesgo. El régimen público contempla requisitos diferenciados en cuanto a edad y semanas de cotización para este tipo de empleos, con el fin de reconocer la exposición a riesgos laborales a lo largo de la vida productiva.

Esta medida se suma a los cambios ya en curso en el sistema pensional colombiano, a raíz de la entrada en vigencia de la Reforma Pensional a partir del 1 de julio de 2025. La nueva ley, si bien ha tenido sus altibajos y suspensiones judiciales, busca transformar la forma en que los colombianos se pensionan.

El nuevo sistema se estructura en pilares, donde el pilar contributivo establece que los aportes hasta un umbral de 2,3 salarios mínimos mensuales se realizarán a Colpensiones, mientras que los excedentes se cotizarán en los fondos privados, ahora conocidos como Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).

No obstante, más allá de la aplicación de la reforma pensional, la solicitud de traslado para los trabajadores de alto riesgo es un tema aparte que se fundamenta en la legislación preexistente que, según Colpensiones, no se estaba aplicando de manera adecuada. La entidad busca rectificar lo que considera una omisión por parte de los fondos privados.

Requisitos para cambio de fondo privado a Colpensiones

Es crucial destacar que esta situación no debe confundirse con la "Oportunidad de Traslado", un plazo especial que se extendió hasta el 16 de julio de 2026 para que ciertos trabajadores cercanos a la edad de pensión pudieran cambiarse de régimen pensional (de Colpensiones a fondos privados o viceversa) si así lo deseaban.

Los requisitos para esta oportunidad voluntaria son específicos: mujeres mayores de 47 años con 750 o más semanas cotizadas y hombres mayores de 52 años con 900 o más semanas cotizadas, al 30 de junio de 2025.

La solicitud de Colpensiones, en cambio, se presenta como un proceso de traslado obligatorio para los trabajadores que cumplen con las condiciones de alto riesgo, independientemente de su edad o semanas cotizadas, ya que se basa en el tipo de labor que desempeñan.