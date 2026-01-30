Financiación del 100% y tasas más bajas: el anuncio del FNA para vivienda VIS y VIP

El acceso a la vivienda VIS y VIP en Colombia tendrá cambios relevantes a partir de 2026 con la estrategia anunciada por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Durante el evento Perspectivas Económicas 2026 de Camacol Bogotá–Cundinamarca, la entidad confirmó un nuevo esquema de crédito orientado a reducir barreras de entrada históricas, con énfasis en tasas más bajas y en la eliminación de la cuota inicial para determinados hogares.

¿Qué cambiará para las viviendas VIS y VIP?

Según explicó Camilo Londoño, gerente de Vivienda del FNA, la entidad mantendrá su meta de aprobar $1,5 billones en crédito constructor y, de forma paralela, habilitará 18.000 cupos de subsidio a la tasa bajo un modelo denominado Tasa Social.

Este beneficio está dirigido a compradores de vivienda VIS y VIP con ingresos entre cero y dos salarios mínimos, uno de los segmentos con mayores dificultades de acceso al crédito hipotecario tradicional.

En el caso de la vivienda de interés social (VIS), el Fondo aplicará una tasa del 7 % efectivo anual, mientras que para la vivienda de interés prioritario (VIP) se mantendrá la modalidad UVR + 0. A estas condiciones se suma una medida adicional para los créditos de mejoramiento de vivienda: UVR 0, lo que implica que los hogares solo asumirán el ajuste correspondiente a la inflación, sin costos financieros adicionales.

Financiación del 100 % y requisitos de ahorro para acceder al crédito

La principal novedad anunciada por la entidad será la financiación del 100 % del valor de la vivienda VIS y VIP, es decir, sin exigencia de cuota inicial. El FNA prevé iniciar este esquema en un plazo de dos a tres meses, una vez concluyan los ajustes tecnológicos internos, con el objetivo de comenzar su implementación hacia finales de mayo y que el programa opere plenamente en 2026.

El acceso a este beneficio estará condicionado a demostrar disciplina y constancia en el ahorro, requisito que se acreditará a través del Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y el AVC Plus. Estos productos permitirán construir un historial de ahorro sin necesidad de contar con cesantías y comenzarán a regir en el primer trimestre de 2026. El AVC no exige un tiempo mínimo de permanencia: basta con alcanzar el monto requerido, actualmente de $1.292.000, y cumplir los demás criterios definidos por la entidad.

El programa está orientado especialmente a trabajadores independientes, personas con ingresos variables y ciudadanos con capacidad de pago, pero con dificultades para reunir la cuota inicial. Una vez cumplidos los requisitos, los ahorradores podrán solicitar el crédito hipotecario para la compra de vivienda nueva o usada, bajo las condiciones establecidas por el Fondo.