Ofertas del Travel Sale agosto 2025: vuelos internacionales con hasta 71% de descuento

El Travel Sale regresó este lunes 25 de agosto con una semana cargada de promociones para quienes sueñan con viajar.

Y es que hasta el 31 de agosto, aerolíneas, agencias y portales especializados ofrecen descuentos y facilidades de pago que convierten este evento digital en una de las mejores oportunidades del año para planear vacaciones o escapadas.

Aunque en Colombia pocas aerolíneas se sumaron en esta ocasión —ya que el evento local se realizó en junio—, sí hay opciones internacionales que pueden aprovechar los viajeros colombianos para moverse en el exterior o conseguir tiquetes hacia otros países a precios mucho más bajos.

SKY Airline ofrece descuentos de hasta 71%

Una de las compañías que lidera esta versión es SKY Airline, que anunció rebajas de hasta el 71% en vuelos nacionales y hasta el 51% en rutas internacionales.

Entre los destinos disponibles figuran Brasil, Argentina, Perú y otros países de la región, lo que convierte a esta promoción en una opción llamativa para quienes buscan recorrer Sudamérica a bajo costo.

Estas ofertas estarán habilitadas entre el 25 y el 27 de agosto exclusivamente a través del portal oficial skyairline.com y en la aplicación móvil de la aerolínea. Según la compañía, "las promociones son limitadas y aplican hasta agotar existencias", por lo que recomiendan planear con rapidez.

Oportunidad para viajar barato en agosto

Además de tiquetes, el portal oficial de Travel Sale incluye opciones en hospedajes, seguros de viaje y actividades locales que complementan la experiencia de los viajeros. Entre los destinos preferidos en esta edición se destacan el Caribe, Europa y Río de Janeiro, que permanece dentro del top 3 de los más buscados por los turistas.

Así las cosas, aunque no hay aerolíneas colombianas dentro del evento, el Travel Sale de agosto es una oportunidad para los colombianos que quieran conseguir tiquetes internacionales baratos, ya sea para viajar desde el exterior o planear recorridos dentro de otros países de la región.