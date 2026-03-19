Universidad de América: 70 años transformando a Colombia

Conozca cómo su enfoque en innovación y sostenibilidad sigue formando a los líderes que el país necesita frente a los retos del futuro.

¿Cuál es el impacto de la Universidad de América en sus 70 años?

En el marco de la conmemoración de sus siete décadas de existencia, la Universidad de América ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la educación superior en Colombia. Nacida en octubre de 1956, la institución no solo ha sido testigo de los cambios históricos de la nación, sino que ha participado activamente como un motor de desarrollo social, ético y sostenible.

A lo largo de estos 70 años, sus aulas han sido el punto de partida para generaciones de profesionales que hoy lideran y generan un impacto tangible en los sectores más estratégicos de la economía y la sociedad colombiana. Su evolución demuestra una capacidad única para adaptarse a las exigencias del entorno global sin perder su esencia.

Innovación y sostenibilidad: pilares del modelo educativo

Para mantenerse vigente y competitiva, la Universidad de América ha transformado continuamente su modelo de enseñanza. Hoy en día, su propuesta de valor se centra en una formación integral que va más allá de la teoría académica, buscando conectar de manera directa el conocimiento en las aulas con las necesidades reales y urgentes de la sociedad.

Entre los enfoques más destacados de esta nueva era institucional se encuentran:

Investigación aplicada: Búsqueda de soluciones prácticas a problemas contemporáneos.

Búsqueda de soluciones prácticas a problemas contemporáneos. Liderazgo juvenil: Empoderamiento de las nuevas generaciones para asumir roles activos en sus comunidades.

Empoderamiento de las nuevas generaciones para asumir roles activos en sus comunidades. Articulación productiva: Alianzas estratégicas con el sector empresarial para facilitar la inserción laboral y el emprendimiento.

Alianzas estratégicas con el sector empresarial para facilitar la inserción laboral y el emprendimiento. Sostenibilidad ambiental: Un compromiso transversal para enfrentar los retos climáticos desde la academia.

El rol de la educación superior frente a la polarización en Colombia

Uno de los puntos más críticos en la actualidad nacional es la división social. En este contexto, el rector de la institución, Mario Posada García-Peña, considera que este aniversario es el momento ideal para replantear la función de la academia.

La educación superior no puede ser un espectador del país: debe ser un actor que piensa, propone y acompaña las transformaciones sociales

Afirma Posada.

Mario Posada García-Peña / Foto cortesía: Universidad de América

Bajo su liderazgo, la universidad ha asumido la responsabilidad de ser un faro ético y de pensamiento crítico. Frente a un escenario nacional que exige diálogo urgente, la Universidad de América defiende a las instituciones educativas como zonas neutrales y constructivas.

“En un país polarizado, la universidad debe ser un lugar para el diálogo informado, el pensamiento crítico y la construcción de consensos”, subraya el rector, marcando la hoja de ruta para los próximos años.

Mario Posada García-Peña y la visión para las próximas décadas

Con 70 años de historia a sus espaldas, la Universidad de América no se detiene en el pasado. La visión de futuro de sus directivas es clara: seguir proyectándose como un referente académico indispensable para el país.

El objetivo a largo plazo es continuar entregando a Colombia ciudadanos íntegros, con un alto sentido de la ética y dotados de las herramientas necesarias para liderar transformaciones positivas en cada uno de sus territorios. En una era de constante cambio, la institución demuestra que la educación de calidad sigue siendo la inversión más segura para el desarrollo sostenible de la nación.