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Advierten déficit de camas y pacientes que pasan hasta 30 horas esperando atención en Pereira

La vigilancia a ocho clínicas y hospitales reveló saturación en urgencias y una capacidad insuficiente de camas.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
01:52 p. m.
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La Personería identificó serias dificultades en la atención de urgencias en los principales centros asistenciales de Pereira.

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Las denuncias de los propios usuarios llevaron a la entidad a realizar visitas de verificación en ocho clínicas y hospitales, donde se evidenció una sobreocupación en las áreas de urgencias y un déficit significativo de camas para observación y hospitalización.

¿Qué encontraron tras la visita a las clínicas y hospitales de Pereira?

De acuerdo con el seguimiento realizado, cada institución cuenta en promedio con alrededor de 18 camas destinadas a la observación en urgencias, una cifra considerada insuficiente frente al volumen de pacientes que requieren este servicio.

El personero delegado de Pereira, Carlos Olivares, explicó que entre el 50% y 60% de las personas que ingresan a urgencias necesitan cama, lo que supera ampliamente la capacidad instalada.

Normalmente un 50 a 60 personas de las personas que llegan a urgencias requieren cama. Cuando hacemos la verificación de las camas en los ocho hospitales o clínicas más relevantes de la ciudad y hacemos la suma de esas camas y la dividimos el promedio nos da 18.

La Personería también alertó que en horas de la noche la situación se agrava, ya que pueden concentrarse entre 150 y 250 personas en proceso de atención de urgencias.

En la noche nos encontramos 250 o 150 personas en proceso de urgencia. De esos 150 muchos van a requerir camas, pero entonces encontramos que hay personas que llevan 20 o 30 horas esperando una cama.

Pacientes están esperando hasta 30 horas para poder acceder a una cama en los hospitales de Pereira

Entre los casos documentados se encontraron pacientes, incluidos adultos mayores, que permanecen hasta 24 horas o más sentados en sillas mientras esperan la asignación de una cama para ser hospitalizados.

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La entidad calificó la situación como una posible falla estructural del sistema de salud local, debido a la falta de capacidad de respuesta frente a la demanda creciente de servicios médicos.

Finalmente, la Personería de Pereira hizo un llamado a las autoridades de salud para que evalúen medidas urgentes que permitan ampliar la capacidad de observación en urgencias y aumentar el número de camas disponibles, con el fin de reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a los pacientes.

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