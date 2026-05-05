Advierten déficit de camas y pacientes que pasan hasta 30 horas esperando atención en Pereira

La Personería identificó serias dificultades en la atención de urgencias en los principales centros asistenciales de Pereira.

Las denuncias de los propios usuarios llevaron a la entidad a realizar visitas de verificación en ocho clínicas y hospitales, donde se evidenció una sobreocupación en las áreas de urgencias y un déficit significativo de camas para observación y hospitalización.

¿Qué encontraron tras la visita a las clínicas y hospitales de Pereira?

De acuerdo con el seguimiento realizado, cada institución cuenta en promedio con alrededor de 18 camas destinadas a la observación en urgencias, una cifra considerada insuficiente frente al volumen de pacientes que requieren este servicio.

El personero delegado de Pereira, Carlos Olivares, explicó que entre el 50% y 60% de las personas que ingresan a urgencias necesitan cama, lo que supera ampliamente la capacidad instalada.

Normalmente un 50 a 60 personas de las personas que llegan a urgencias requieren cama. Cuando hacemos la verificación de las camas en los ocho hospitales o clínicas más relevantes de la ciudad y hacemos la suma de esas camas y la dividimos el promedio nos da 18.

La Personería también alertó que en horas de la noche la situación se agrava, ya que pueden concentrarse entre 150 y 250 personas en proceso de atención de urgencias.

En la noche nos encontramos 250 o 150 personas en proceso de urgencia. De esos 150 muchos van a requerir camas, pero entonces encontramos que hay personas que llevan 20 o 30 horas esperando una cama.

Pacientes están esperando hasta 30 horas para poder acceder a una cama en los hospitales de Pereira

Entre los casos documentados se encontraron pacientes, incluidos adultos mayores, que permanecen hasta 24 horas o más sentados en sillas mientras esperan la asignación de una cama para ser hospitalizados.

La entidad calificó la situación como una posible falla estructural del sistema de salud local, debido a la falta de capacidad de respuesta frente a la demanda creciente de servicios médicos.

Finalmente, la Personería de Pereira hizo un llamado a las autoridades de salud para que evalúen medidas urgentes que permitan ampliar la capacidad de observación en urgencias y aumentar el número de camas disponibles, con el fin de reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a los pacientes.