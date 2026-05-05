SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 5 de mayo de 2026

En el Super Astro Sol, cada jornada funciona como una puerta que solo se abre con una combinación exacta. Durante el día, las apuestas se acumulan como intentos de acceso, pero es el resultado el que define cuál de todas es la 'clave de paso' correcta.

Este 5 de mayo de 2026, la tarde dejó ese código único que ordena todas las jugadas.

Antes del sorteo, las cifras y los signos elegidos permanecen en espera. No hay confirmación, solo expectativa. Cada jugador construye su propia combinación con la esperanza de que coincida con la referencia final.

¿Quiénes lograron ser los afortunados en el sorteo del Super Astro Sol de este 5 de mayo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 5 de mayo de 2026

Después de que las balotas se detuvieron y el delegado de Coljuegos ratificó el resultado, se anunció la siguiente combinación ganadora:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Los apostadores que acertaron completamente obtendrán 42.000 veces lo apostado, mientras que los otros dos premios serán los siguientes:

1.000 veces lo apostado: por acertar los primeros tres números de izquierda a derecha y el signo.

100 veces lo apostado: por acertar los dos primeros números de izquierda a derecha y el signo.

Un resultado que define el acceso a la jugada correcta en el Super Astro Sol

El Super Astro Sol tiene una dinámica precisa: muchas combinaciones posibles, pero una sola válida. Cuando se revela el resultado, cada apuesta se confronta con esa clave.

Algunas coinciden en su totalidad y logran el acceso completo al premio mayor. Otras se aproximan, mientras que muchas simplemente no encajan con la combinación final.

El signo zodiacal cumple un papel esencial en este proceso. No es un elemento adicional, es parte de la clave que debe coincidir para que la jugada sea correcta.

Con el resultado del 5 de mayo de 2026 ya establecido, la tarde queda definida en un solo dato. Pero, como ocurre siempre, esa clave no se repite: una nueva estará en juego en el siguiente sorteo, lista para abrir otra posibilidad.