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Sospecha de brote de hantavirus en crucero: evacuarán pacientes a Países Bajos

La compañía detalló que la evacuación se realizará mediante dos aeronaves especializadas.

Foto: AFP

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AFP

mayo 05 de 2026
02:32 p. m.
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La naviera Oceanwide Expeditions informó este martes que tres personas serán evacuadas desde el crucero MV Hondius, fondeado frente a las costas de Cabo Verde, por sospecha de hantavirus.

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Se trata de dos pacientes con síntomas y un contacto estrecho del pasajero que falleció el pasado 2 de mayo.

Evacuación médica desde Cabo Verde

La compañía detalló que la evacuación se realizará mediante dos aeronaves especializadas que ya se encuentran en ruta hacia Cabo Verde.

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“Desde allí, los pacientes serán evacuados médicamente a los Países Bajos. Por el momento, no contamos con un cronograma exacto”, señaló en un comunicado.

Alerta sanitaria y próximos destinos

El MV Hondius, que cubría la ruta entre Ushuaia (Argentina) y Cabo Verde con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades, permanece bajo alerta sanitaria tras la sospecha de un brote de hantavirus, enfermedad transmitida por roedores que ya ha causado tres muertes a bordo.

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La naviera indicó que, una vez concluida la evacuación, el plan es dirigirse al archipiélago español de las Islas Canarias, en una travesía de tres días de navegación, para lo cual mantiene conversaciones con las autoridades locales.

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