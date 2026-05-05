Sicario murió luego de cometer un asesinato y electrocutarse durante la huida en Barranquilla

Un hecho sacudió el centro de Barranquilla en las últimas horas, cuando dos sicarios que habían asesinado a un comerciante fueron electrocutados por la caída de un cable de alta tensión durante su fuga. El incidente dejó un saldo de dos víctimas fatales y un capturado.

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La secuencia comenzó cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta una chatarrería ubicada en el barrio San Roque. El parrillero descendió y disparó en cuatro oportunidades contra el propietario del negocio, un chatarrero de 54 años, quien falleció en el acto.

Cómplice resultó herido tras caída del cable eléctrico

Inmediatamente, los atacantes emprendieron la huida por las estrechas calles. Durante la fuga y al percatarse de que estaban siendo seguidos por uniformados de la Policía, el parrillero realizó disparos al aire con la intención de evadir la persecución.

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Una de las balas impactó contra un poste de energía eléctrica, derribando una línea de alta tensión que cayó directamente sobre la motocicleta en movimiento.

El conductor recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte. Fue trasladado a un centro médico donde las autoridades confirmaron que llegó sin signos vitales. Por su parte, el parrillero logró bajarse y corrió algunos metros, pero fue rápidamente capturado por los policías.

Comerciante era víctima de extorsiones

Este hombre fue identificado como alias Mirada Tierna, un joven de 24 años que portaba un arma de fuego tipo revólver al momento de la captura. Según información de las autoridades, cuenta con cinco anotaciones judiciales.

Ya se cumplió la audiencia de legalización de captura contra el presunto sicario. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando los motivos del crimen. Según denuncias de la familia de la víctima, el asesinato podría estar relacionado con el no pago de extorsiones.