CANAL RCN
Colombia Video

Sicario murió luego de cometer un asesinato y electrocutarse durante la huida en Barranquilla

Su cómplice resultó gravemente herido. Al parecer, el asesinato correspondió al no pago de extorsiones.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
02:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hecho sacudió el centro de Barranquilla en las últimas horas, cuando dos sicarios que habían asesinado a un comerciante fueron electrocutados por la caída de un cable de alta tensión durante su fuga. El incidente dejó un saldo de dos víctimas fatales y un capturado.

VIDEO registró el momento en el que un hombre atacó a tiros a una vendedora de chance en Barranquilla
RELACIONADO

VIDEO registró el momento en el que un hombre atacó a tiros a una vendedora de chance en Barranquilla

La secuencia comenzó cuando dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta una chatarrería ubicada en el barrio San Roque. El parrillero descendió y disparó en cuatro oportunidades contra el propietario del negocio, un chatarrero de 54 años, quien falleció en el acto.

Cómplice resultó herido tras caída del cable eléctrico

Inmediatamente, los atacantes emprendieron la huida por las estrechas calles. Durante la fuga y al percatarse de que estaban siendo seguidos por uniformados de la Policía, el parrillero realizó disparos al aire con la intención de evadir la persecución.

Sicarios entraron a una casa y asesinaron a dos menores y a un joven de 21 años en Barrancabermeja
RELACIONADO

Sicarios entraron a una casa y asesinaron a dos menores y a un joven de 21 años en Barrancabermeja

Una de las balas impactó contra un poste de energía eléctrica, derribando una línea de alta tensión que cayó directamente sobre la motocicleta en movimiento.

El conductor recibió una descarga eléctrica que le causó la muerte. Fue trasladado a un centro médico donde las autoridades confirmaron que llegó sin signos vitales. Por su parte, el parrillero logró bajarse y corrió algunos metros, pero fue rápidamente capturado por los policías.

Comerciante era víctima de extorsiones

Este hombre fue identificado como alias Mirada Tierna, un joven de 24 años que portaba un arma de fuego tipo revólver al momento de la captura. Según información de las autoridades, cuenta con cinco anotaciones judiciales.

Ya se cumplió la audiencia de legalización de captura contra el presunto sicario. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando los motivos del crimen. Según denuncias de la familia de la víctima, el asesinato podría estar relacionado con el no pago de extorsiones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

EPS

Estos son los servicios que dejarán de prestarse tras el cierre de la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá

Cundinamarca

Estas son las principales hipótesis acerca de la explosión en una mina de Sutatausa

Historias

“Fue todo un reto”: deportista que rompió un récord atravesando con los ojos vendados el cañón del Chicamocha

Otras Noticias

Pereira

Advierten déficit de camas y pacientes que pasan hasta 30 horas esperando atención en Pereira

La vigilancia a ocho clínicas y hospitales reveló saturación en urgencias y una capacidad insuficiente de camas.

Acueducto de Bogotá

Estos son los descuentos que puede aprovechar si ya se pasó a la factura virtual del Acueducto

Usuarios que migren al formato digital podrán obtener beneficios, además de contribuir al cuidado ambiental.

Instagram

¿Cuál fue la primera publicación en Instagram? Esta es la foto que lo empezó todo

Automovilismo

¡Motores vuelven a rugir en Colombia! Juan Pablo Montoya anunció importante evento en Barranquilla

Nicolás Maduro

ATENCIÓN | Tercera audiencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos ya tiene fecha