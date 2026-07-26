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Rompió el silencio el papá de Camila Potosí: habló de la mujer de la moto y reveló nuevos detalles

En entrevista con La FM, Alexander Potosí aseguró que el crimen habría sido planeado para robar a la bebé.

Noticias RCN

julio 26 de 2026
01:25 p. m.
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El jueves 16 de julio se presentó la desaparición de María Camila Potosí, joven de 21 años con ocho meses de embarazo. No se supo nada más de ella después de que se subiera a una motocicleta en Cali.

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Al parecer, Potosí se dirigía a una cita médica. La búsqueda duró cuatro días, hasta que el lunes 20 de julio, las autoridades encontraron su cuerpo en el corregimiento de La Buitrera.

¿En cuánto está la recompensa?

De acuerdo con el reporte, presentó signos de tortura y fue atada de sus extremidades. Además, lo más aberrante es que le sacaron la bebé, a quien iba a llamar Alahia.

El 24 de julio, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que la recompensa para dar con los responsables aumentó a más de 100 millones de pesos.

La FM habló con Alexander Potosí, el papá de la joven. En primer lugar, sostuvo que las autoridades están trabajando para esclarecer el crimen, concretamente en la búsqueda de cuatro sospechosos.

Con respecto a los últimos días previos a la desaparición, el papá contó que el domingo 19 de julio se iba a celebrar el baby shower: “Mi hija estaba contenta por su reunión, su ‘recochita’.

¿Detrás del crimen hubo un plan para robar a la bebé?

Ahora bien, con respecto a la persona que condujo la motocicleta, Alexander aseguró que no la tenía referenciada. Solo sabía que su hija la habría conocido en un programa para mujeres gestantes.

Por lo que se ve, todo estaba planeado. La (mujer de la moto) sacó de su casa y hasta ahí llegó mi hija (…) No sabíamos quién era, para nada.

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El papá indicó que el novio de la joven fue quien comenzó la búsqueda, dado que fue el primero en percatarse de la desaparición. “Se nos hizo raro que el jueves, en horas de la tarde, la niña se nos perdió”, aseguró al mencionar que ella siempre se reportaba, por lo que causó preocupación cuando no lo hizo.

La familia se sorprendió cuando recibieron el cuerpo, debido a que también esperaban el de la bebé: “No tuve palabras. En ese momento me quebré, fue una bomba para mí”.

“(La mujer de la moto) es una persona que simula un embarazo (…) Aparece en el plan de mujeres en embarazo, donde les dan cursos, regalos y capacitaciones”, sostuvo el papá acerca de la principal sospechosa.

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