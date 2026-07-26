Tour de Francia: Pogačar levantó su quinto título y así quedaron los colombianos en la general
En la última etapa del Tour de Francia, Mathieu van der Poel se quedó con la victoria mientras que Tadej Pogačar se consolidó como campeón por tercer año consecutivo.
Noticias RCN
12:56 p. m.
Este 26 de julio, culminó la edición 113 del Tour de Francia con el clásico recorrido por París, donde el esloveno Tadej Pogačar logró levantar su quinto título en esta competencia y el tercero de forma consecutiva, sacando una diferencia de más de 6 minutos sobre el segundo lugar.
En esta etapa que tuvo emoción en los instantes finales, donde se presentó un cierre muy apretado entre el campeón Pogačar y Mathieu van der Poel, mientras varios miembros del pelotón los perseguían. Al final la victoria fue para el neerlandés con un cierre que se definió con foto finish.
Así les fue a los colombianos en el Tour de Francia
20. Egan Bernal (COL/IGD) - + 01h 47' 58''
26. Harold Tejada (COL/XAT) + 02h 19' 47''
38. Sergio Higuita (COL/XAT) + 03h 04' 35''
En cuanto a los abandonos, Einer Rubio tuvo que dejar la carrera por un grave accidente estrellándose con un vehículo de asistencia en la etapa 19. Fernando Gaviria salió en la etapa 12 tras sufrir una fractura en la clavícula.