Vigencia de la cédula digital: guía oficial para saber cuándo vence y qué hacer para renovarla

Todo lo que debe saber sobre la vigencia de la cédula digital y el proceso de renovación.

diciembre 10 de 2025
10:08 a. m.
La cédula de ciudadanía digital no es un documento de por vida. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la cédula digital tiene una vigencia de diez (10) años desde la fecha de expedición.

Este plazo responde a requisitos técnicos y de seguridad: los datos biométricos del titular (rostro, huellas, firma) pueden cambiar con el tiempo, por lo que es necesario actualizar la información para conservar la validez del documento.

¿Por qué la cédula digital tiene fecha de vencimiento?

Además de los datos biométricos, la cédula digital cumple con normativas internacionales vigentes, particularmente con el estándar 9303 de la International Civil Aviation Organization (ICAO), el cual exige que los documentos de identidad con lectura mecánica cuenten con una fecha de expiración.

Por lo tanto, cumplir con este límite de validez asegura que el documento mantenga su funcionalidad, seguridad y reconocimiento legal cuando se utiliza como medio de identificación físico o digital.

¿Qué sucede cuando la cédula digital vence?

Cuando han pasado los 10 años desde su expedición, la cédula digital deja de ser válida como documento de identidad oficial digital, impidiendo su uso para autenticación biométrica, trámites en línea o presentaciones legales.

El titular deberá solicitar un duplicado de la cédula digital —es decir, una renovación— para actualizar sus datos biográficos y biométricos ante la Registraduría.

Es importante aclarar que este vencimiento aplica al formato digital/policarbonato; la versión anterior física (por ejemplo, la antigua “cédula amarilla con hologramas”) mantiene su validez si está habilitada.

Cómo renovar la cédula digital: guía paso a paso

Si su cédula digital está próxima a vencer o ya venció, siga este procedimiento recomendado por la Registraduría para renovarla correctamente:

  1. Verifique la fecha de expedición que aparece en el documento actual. La renovación debe realizarse antes de cumplir los 10 años.
  2. Diríjase a una sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil: el trámite de duplicado debe realizarse de forma presencial.
  3. Presente el documento base requerido (registro civil de nacimiento o tarjeta de identidad, según su caso) para obtener la nueva cédula.
  4. Pague la tarifa vigente del trámite.
  5. Espere la entrega de la nueva cédula física en policarbonato. Simultáneamente, recibirá un código de activación para habilitar la versión digital.
  6. Descargue o actualice la aplicación oficial Cédula Digital Colombia en su dispositivo móvil. Luego use el código de activación y realice la autenticación biométrica facial para activar la cédula digital.

Al completar estos pasos, su cédula digital quedará renovada, con datos actualizados y lista para ser utilizada en trámites presenciales o digitales que requieran verificación de identidad oficial.

