CANAL RCN
Economía

Estos son los horarios que se manejarán en los bancos para el 24 y 31 de diciembre: tome nota

Conozca los horarios de atención que tendrán las entidades para estas festividades.

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
07:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mes de diciembre, sinónimo de festividades, compras y alto movimiento comercial, trae consigo una serie de modificaciones en los horarios de atención de las entidades bancarias en Colombia.

Con la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, es crucial que millones de usuarios y empresas tomen nota de los días que no abrirán y las jornadas especiales para evitar contratiempos en sus diligencias financieras.

Actualizan topes de retiros en cajeros automáticos y apps de los principales bancos del país
RELACIONADO

Actualizan topes de retiros en cajeros automáticos y apps de los principales bancos del país

La Superintendencia Financiera, junto con los anuncios de los principales bancos del país, ha delineado un calendario que exige planificación.

Estos serán los horarios de los bancos para las festividades

Los bancos en el país no prestarán servicio al público en las siguientes jornadas, que corresponden a días festivos nacionales y que impactan tanto el cierre de 2025 como el inicio de 2026.

  • Jueves 25 de Diciembre: Navidad. (Festivo)
  • Miércoles 31 de Diciembre: Cierre bancario por fin de año y ajustes operativos.
  • Jueves 1 de Enero de 2026: Año Nuevo. (Festivo)

Durante estos días, ningún usuario podrá llevar a cabo transacciones o trámites en las sucursales físicas sin excepción.

Es una tradición del sector financiero declarar el 31 de diciembre como un día no hábil para la atención al público, dedicándolo a la conciliación y cierre contable del ejercicio anual, una medida que busca garantizar la transparencia y el correcto balance de las cuentas que inician el nuevo año.

Algunas ciudades con festividades locales importantes, como Cali debido a su Feria, pueden presentar ajustes adicionales. Las entidades financieras allí suelen modificar sus horarios para el 26, 29 y 30 de diciembre, operando en jornadas especiales, típicamente hasta la 1:00 p.m., adaptándose a la dinámica de la ciudad durante la temporada.

Los usuarios en estas zonas deben verificar los comunicados específicos de sus bancos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Finanzas personales

Este sería el valor del salario mínimo tras propuesta del 16% por parte de centrales obreras

Universidad Distrital

Así fue la posesión de José Lizcano Caro como nuevo rector de la Universidad Distrital

Gasolina

¿Cómo ahorrar gasolina? Cinco consejos prácticos para reducir el consumo para fin de año

Otras Noticias

Linda Caicedo

¡A pura velocidad! Golazo de Linda Caicedo en Champions League

Linda Caicedo marcó un tremendo golazo arrancando desde antes de la mitad de la cancha y dejando a la arquera en el suelo.

Temblor en Colombia

¿Hubo afectaciones tras el fuerte temblor de este 10 de diciembre de 2025? Este es el balance

Las autoridades continúan realizando barridos en todo el territorio nacional. Esto es lo que han detectado.

María Corina Machado

María Corina Machado no estará en la ceremonia del Nobel: su hija recibirá el premio

Karol G

Fundación de Karol G crea proyecto para cuidar la salud mental de niñas en el Catatumbo

Cuidado personal

¿Duerme lo suficiente? Así puede identificar su tiempo ideal de descanso