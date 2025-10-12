Estos son los horarios que se manejarán en los bancos para el 24 y 31 de diciembre: tome nota

El mes de diciembre, sinónimo de festividades, compras y alto movimiento comercial, trae consigo una serie de modificaciones en los horarios de atención de las entidades bancarias en Colombia.

Con la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, es crucial que millones de usuarios y empresas tomen nota de los días que no abrirán y las jornadas especiales para evitar contratiempos en sus diligencias financieras.

RELACIONADO Actualizan topes de retiros en cajeros automáticos y apps de los principales bancos del país

La Superintendencia Financiera, junto con los anuncios de los principales bancos del país, ha delineado un calendario que exige planificación.

Estos serán los horarios de los bancos para las festividades

Los bancos en el país no prestarán servicio al público en las siguientes jornadas, que corresponden a días festivos nacionales y que impactan tanto el cierre de 2025 como el inicio de 2026.

Jueves 25 de Diciembre: Navidad. (Festivo)

Miércoles 31 de Diciembre: Cierre bancario por fin de año y ajustes operativos.

Jueves 1 de Enero de 2026: Año Nuevo. (Festivo)

Durante estos días, ningún usuario podrá llevar a cabo transacciones o trámites en las sucursales físicas sin excepción.

Es una tradición del sector financiero declarar el 31 de diciembre como un día no hábil para la atención al público, dedicándolo a la conciliación y cierre contable del ejercicio anual, una medida que busca garantizar la transparencia y el correcto balance de las cuentas que inician el nuevo año.

Algunas ciudades con festividades locales importantes, como Cali debido a su Feria, pueden presentar ajustes adicionales. Las entidades financieras allí suelen modificar sus horarios para el 26, 29 y 30 de diciembre, operando en jornadas especiales, típicamente hasta la 1:00 p.m., adaptándose a la dinámica de la ciudad durante la temporada.

Los usuarios en estas zonas deben verificar los comunicados específicos de sus bancos.