Significativo cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 10 de diciembre de 2025: así se está cotizando

El precio del dólar en Colombia registró una Tasa Representativa del Mercado de 3.861,34 pesos durante este 10 de diciembre de 2025.

Eso significa que, en comparación con el día anterior (9 de diciembre de 2025), subió exactamente 31.31 pesos. Además, alcanzó el nivel más alto en más de un mes.

De acuerdo con el registro histórico del dólar, no se había vuelto a registrar una tasa similar desde el pasado 5 de noviembre de 2025, cuando el precio de apertura fue de 3.872,47 pesos.

En medio de ese panorama, se prevé un precio promedio de 3.720 pesos para que las casas de cambio compren dólares y uno de 3.840 pesos para que los vendan.

Sin embargo, las tarifas que se han detectado en las principales ciudades del país son:

Bogotá: 3.730 pesos para compra y 3.860 pesos para venta.

Cali: 3.750 pesos para compra y 3.860 pesos para venta.

Cartagena: 3.750 pesos para compra y 3.980 pesos para venta.

Medellín: 3.700 pesos para compra y 3.840 pesos para venta.

Precio del dólar en Colombia hoy 10 de diciembre de 2025: estos son los datos más importantes

El precio del dólar en Colombia, respecto al miércoles de la semana pasada (3 de diciembre de 2025), tuvo un ascenso de 43.68 pesos, que equivalen a un alza del 1.14%.

Por otra parte, en comparación al precio registrado hace un mes (10 de diciembre de 2025), el incremento fue de exactamente 82,14 pesos, que representan un 2.17%.

Sin embargo, haciendo el balance con la tarifa de hace un año (10 de diciembre de 2024), hubo un descenso de 518,37 pesos.

Asimismo, respecto al precio que el dólar alcanzó en Colombia en el inicio del 2025, hubo una reducción de 547,81 pesos, que significan un 12.42%.

Precio del dólar en Colombia: estas han sido las últimas tasas de apertura

En los últimos días, el precio del dólar se ha mantenido por encima de los 3.800 pesos.

Los cambios exactos de la divisa estadounidense han sido los siguientes: