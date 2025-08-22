CANAL RCN
Economía

¿Se pueden pedir dos visas diferentes a EE.UU. en una sola cita? Esto dice la norma

Conozca lo que dice la norma sobre estos casos puntuales.

Visa Turista
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 22 de 2025
08:14 a. m.
La obtención de la visa a Estados Unidos es uno de los objetivos para miles de ciudadanos. Para solicitar este documento, primero se determina el tipo de visa que se necesita (visa de no inmigrante o visa de inmigrante).

Esto además de cumplir como una serie de procesos como completar el formulario en línea DS-160, pagar las tarifas correspondientes, incluido un nuevo cargo por integridad de $250 a partir del 1 de octubre de 2025, y programar y asistir a la entrevista en la embajada o consulado de EE. UU.

No obstante, son miles de ciudadanos a los que se les genera la duda sobre si se puede obtener la visa de dos tipos diferentes en una sola cita.

Para estos casos, la Embajada de Estados Unidos en Colombia ha sido muy clara e informó todo el proceso que debe realizarse para cumplir con este requerimiento.

¿Obtención de dos visas en una sola cita? Esto debe saber

Según el sitio web de asistencia, los solicitantes pueden pagar y programar una cita para una sola visa a la vez. Sin embargo, existe la posibilidad de solicitar un segundo tipo de visa durante la cita programada para el primer tipo de autorización, siempre y cuando la sección Consular lo permita.

"La sección Consular puede permitir al solicitante que se entreviste y pague por un segundo tipo de visa durante la cita programada para el primer tipo de visa”, se lee.

En primera medida, el solicitante deberá programar la entrevista para una de las dos citas que desea pedir ya sea desde la web o por medio de la atención telefónica.

Una vez que tenga todos los documentos requeridos para ambas visas, deberá cumplir con el pago de la segunda visa que no fue programada.

Finalmente, en la entrevista programada tendrá que seguir las indicaciones por parte del funcionario para que pueda completar el proceso para la segunda visa.

¿Cuánto valdrá la visa a partir del mes de octubre?

A partir del 1 de octubre de 2025, el costo de la visa estadounidense para turismo y negocios (B1/B2) aumentará de US$185 a US$435, como resultado de la nueva "tarifa de integridad" de US$250.

Este aumento, que también afectará otras visas de no inmigrantes como las de estudio y trabajo, forma parte de una nueva ley firmada por el presidente Donald Trump y tiene como objetivo generar ingresos adicionales para el gobierno.

El cambio afectará a la mayoría de las visas de no inmigrantes, incluyendo las de turismo (B1/B2), negocios (B1), estudiantes (F y M), de intercambio (J) y de trabajo (H, L, O, P, R).

