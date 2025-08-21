CANAL RCN
Economía

Reconocida aerolínea en Colombia lanzó tiquetes a destino internacional desde 1 dólar

Esta promoción para viajeros solo dispone de 200 sillar.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
07:32 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Pensando en la época del fin de año, ya son varias aerolíneas las que empiezan desde ya a lanzar varias promociones para cientos de viajeros aprovechen y puedan viajar a distintos destinos, tanto nacionales, como internacionales.

Bajo este contexto, la aerolínea de bajo costo Wingo ha anunciado una promoción de lanzamiento para su nueva ruta entre Bogotá, Colombia, y Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Reconocida aerolínea en el país abre nueva ruta entre Colombia y México: así operará
RELACIONADO

Reconocida aerolínea en el país abre nueva ruta entre Colombia y México: así operará

Las tarifas, que parten desde tan solo 1 dólar por trayecto, buscan incentivar a los viajeros a explorar este nuevo destino.

Así es la promoción de tiquetes desde un dólar a destino internacional

Los tiquetes ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la aerolínea, y la promoción estará vigente hasta agotar la disponibilidad de un cupo limitado de 200 sillas.

Es importante destacar que los viajes deben realizarse entre el 27 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, un período ideal para disfrutar de la transición de estaciones en ambos países y planificar una escapada de fin de año.

Sin embargo, como toda promoción de bajo costo, la tarifa de 1 dólar no es el precio final que el viajero pagará. A este valor se le deben sumar tasas, impuestos y cargos adicionales.

Reconocida aerolínea volverá a volar a la 'ciudad más peligrosa del mundo' después de 13 años
RELACIONADO

Reconocida aerolínea volverá a volar a la 'ciudad más peligrosa del mundo' después de 13 años

De acuerdo con la información proporcionada por la aerolínea, el precio final por trayecto será de aproximadamente 101 dólares (406.000 pesos) saliendo desde Bogotá y 74 dólares (305.000 pesos) regresando desde Ciudad de Guatemala.

La nueva ruta, que comenzará a operar el 27 de octubre de 2025, representa una conexión estratégica que Wingo espera fortalecer. La aerolínea ha señalado que su objetivo es facilitar el intercambio comercial y turístico entre Colombia y Guatemala.

Cifras recientes respaldan esta apuesta: en el primer semestre de 2025, el número de viajeros guatemaltecos que visitaron Colombia creció un 30% en comparación con el año anterior, mientras que las visitas de colombianos a Guatemala se incrementaron en un 9%. Estos datos demuestran un creciente interés mutuo que la aerolínea busca capitalizar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Presupuesto General de la Nación

¿Presupuesto para 2026 encenderá impuestos y golpeará los hogares?

Dólar

Repentino cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 21 de agosto de 2025: así se está cotizando

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 20 de agosto de 2025

Otras Noticias

Millonarios

Las palabras con las que David González se despidió de Millonarios

David González no es más el técnico de Millonarios y se despidió de manera sentida del club.

Bogotá

Congresista se suma a las denuncias por venta de monos en Bogotá y Medellín a través de las redes sociales

Usuarios en redes sociales exigen que se investigue si hay una red de tráfico de fauna comercializando este tipo de especies.

Epa Colombia

Esta fue la conmovedora reacción de Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', tras su traslado

Israel

Israel inició la ocupación total de Gaza para liberar a rehenes en poder de Hamás

Salud mental

La psiquiatría explica los impactos físicos y mentales que deja la pérdida de un hijo