Reconocida aerolínea en Colombia lanzó tiquetes a destino internacional desde 1 dólar

Pensando en la época del fin de año, ya son varias aerolíneas las que empiezan desde ya a lanzar varias promociones para cientos de viajeros aprovechen y puedan viajar a distintos destinos, tanto nacionales, como internacionales.

Bajo este contexto, la aerolínea de bajo costo Wingo ha anunciado una promoción de lanzamiento para su nueva ruta entre Bogotá, Colombia, y Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Las tarifas, que parten desde tan solo 1 dólar por trayecto, buscan incentivar a los viajeros a explorar este nuevo destino.

Así es la promoción de tiquetes desde un dólar a destino internacional

Los tiquetes ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de la aerolínea, y la promoción estará vigente hasta agotar la disponibilidad de un cupo limitado de 200 sillas.

Es importante destacar que los viajes deben realizarse entre el 27 de octubre y el 30 de noviembre de 2025, un período ideal para disfrutar de la transición de estaciones en ambos países y planificar una escapada de fin de año.

Sin embargo, como toda promoción de bajo costo, la tarifa de 1 dólar no es el precio final que el viajero pagará. A este valor se le deben sumar tasas, impuestos y cargos adicionales.

De acuerdo con la información proporcionada por la aerolínea, el precio final por trayecto será de aproximadamente 101 dólares (406.000 pesos) saliendo desde Bogotá y 74 dólares (305.000 pesos) regresando desde Ciudad de Guatemala.

La nueva ruta, que comenzará a operar el 27 de octubre de 2025, representa una conexión estratégica que Wingo espera fortalecer. La aerolínea ha señalado que su objetivo es facilitar el intercambio comercial y turístico entre Colombia y Guatemala.

Cifras recientes respaldan esta apuesta: en el primer semestre de 2025, el número de viajeros guatemaltecos que visitaron Colombia creció un 30% en comparación con el año anterior, mientras que las visitas de colombianos a Guatemala se incrementaron en un 9%. Estos datos demuestran un creciente interés mutuo que la aerolínea busca capitalizar.