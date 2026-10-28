Xposible Colsubsidio 2026: Empresas y proyectos sostenibles en Colombia

Xposible Colsubsidio, nació en 2019 con un propósito fundamental reconocer y visibilizar a las organizaciones que trabajan por construir un mejor país desde la sostenibilidad. En su octava edición, este programa se prepara para galardonar a 33 proyectos pertenecientes a empresas grandes y medianas que están generando transformaciones tangibles en Colombia.

Las organizaciones reconocidas este año demuestran que es completamente viable ayudar a mitigar los grandes retos del país, enfocando sus esfuerzos en tres frentes críticos: la protección de la biodiversidad con 14 proyectos, la disminución de la desigualdad con 15 iniciativas, y la lucha contra el cambio climático con 4 propuestas destacadas.

Para la edición 2026, el liderazgo femenino toma un papel protagónico:

204 de las 337 iniciativas postuladas trabajan directamente con mujeres, consolidándose como la población más atendida por estos proyectos. Además, la presencia territorial es notable, pues las iniciativas de este año impactan a 24 departamentos de Colombia, abarcando desde La Guajira hasta Nariño y Caquetá, logrando que una de cada tres propuestas tenga un alcance de nivel nacional. El próximo 28 de octubre, el país conocerá el balance final de esta edición, reafirmando el mensaje central de la iniciativa: hacer negocios haciendo el bien sí es posible.

La sostenibilidad empresarial como verdadera ventaja competitiva

Uno de los ejes centrales de la discusión es desmitificar por completo la idea de que la responsabilidad social es exclusivamente un costo para las corporaciones. El objetivo de esta conversación abierta es reflexionar profundamente sobre el rol moderno del empresario, demostrando con hechos reales que la productividad corporativa, la competitividad en el mercado y la sostenibilidad pueden ir de la mano.

El mensaje clave que se busca transmitir a la audiencia es contundente y esperanzador: "Hacer negocios haciendo el bien sí es posible". Las diferentes organizaciones y empresas que Xposible reconoce esta noche son la prueba de que, cuando el sector corporativo suma voluntad, esfuerzo y conocimiento técnico , es factible responder de manera efectiva a los mayores retos que enfrenta la nación.

El nuevo rol del empresario frente a la crisis global

Hoy en día, Colombia le exige mucho más al sector empresarial que simplemente mantener sus operaciones comerciales intactas. La conversación estructurada en el panel que se llevará a cabo hoy 28 de octubre de 2026, busca inspirar directamente a que nuevas organizaciones den el salto definitivo hacia proyectos que transforman el país. Esto implica cuestionar directamente qué tendría que pasar en el ecosistema corporativo para multiplicar estos esfuerzos, y qué papel pueden jugar aliados estratégicos como la Cámara de Comercio de Bogotá y Colsubsidio. A través de las diversas historias que inspiran, lideradas por empresarios reales, se evidencia cómo hacer empresa es también cambiar vidas.

Los protagonistas del cambio: Voces gremiales y corporativas

El formato del panel será una dinámica conversación abierta en el escenario, con una duración aproximada de 25 minutos. Para abordar estos complejos desafíos, el encuentro contará con la participación de figuras de muy alto nivel en el ámbito corporativo y gremial: