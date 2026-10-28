¿Cuándo inician las clases? El Ministerio de Educación fija una fecha clave para 2027

El Ministerio de Educación Nacional lanzó una directriz de carácter obligatorio dirigida a todas las entidades territoriales certificadas del país, estableciendo como fecha límite el 1 de noviembre para expedir de manera oficial los calendarios académicos correspondientes al año 2027.

La medida busca garantizar que padres de familia, instituciones y docentes conozcan con suficiente anticipación las fechas clave para el desarrollo de las actividades escolares.

La disposición, formalizada a través de la Circular 052, recopila los lineamientos fundamentales que regirán la prestación del servicio educativo oficial bajo el modelo de calendario A en los diferentes departamentos, distritos y municipios del territorio nacional.

Con este anuncio, el Gobierno Nacional pretende evitar traumatismos administrativos y asegurar que los procesos de planeación y matrículas transcurran sin contratiempos de última hora.

Requisitos mínimos y distribución del tiempo escolar

De acuerdo con lo estipulado por la cartera educativa, las Secretarías de Educación deben estructurar los cronogramas institucionales cumpliendo estrictamente con los parámetros legales vigentes.

Para los docentes y directivos docentes, el calendario debe contemplar obligatoriamente 40 semanas de trabajo académico, complementadas con cinco semanas dedicadas al desarrollo institucional y siete semanas de vacaciones.

Por su parte, para los estudiantes, el diseño académico debe asegurar igualmente las 40 semanas efectivas de clases, acompañadas de 12 semanas de receso estudiantil. Dentro de este último grupo se incluye de manera indispensable la tradicional semana de receso escolar correspondiente al mes de octubre, un espacio fundamental para el descanso y la integración familiar de la comunidad estudiantil.

Uno de los apartados más destacados de la Circular 052 hace referencia a la gestión del riesgo y la adaptabilidad frente a situaciones de emergencia. El Ministerio de Educación enfatizó que los calendarios escolares deben contemplar mecanismos de contingencia y flexibilidad para responder oportunamente ante fenómenos naturales, emergencias climáticas, alteraciones del orden público o situaciones de desplazamiento forzado que amenacen con interrumpir la continuidad del servicio educativo.

Bajo estos escenarios complejos, las entidades territoriales quedan facultadas para adoptar medidas de carácter extraordinario, temporal y flexible. El objetivo principal de estas flexibilizaciones es salvaguardar ante todo la integridad física, la seguridad y el bienestar de los menores, procurando que sus trayectorias educativas sufran el menor impacto posible a lo largo del año lectivo.

¿Cómo será el proceso de matrículas?

Con la publicación de estos cronogramas territoriales antes del inicio de noviembre, el Ministerio de Educación da luz verde al despliegue oficial de la campaña de gestión de cupos y matrículas para el periodo 2027. Las familias colombianas interesadas en conocer el estado de los calendarios de su región, así como el paso a paso detallado para asegurar un cupo escolar, pueden consultar el micrositio oficial de Matrículas habilitado en el portal web del Ministerio.

Las autoridades reiteraron el llamado a los entes territoriales para cumplir rigurosamente con los plazos establecidos, recordando que una oportuna planeación institucional es la base fundamental para garantizar el derecho a una educación de calidad para más de nueve millones de niños, niñas y jóvenes en toda Colombia.