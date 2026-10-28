Las cuentas del Cúcuta Deportivo para mantenerse en primera división

Boyacá Chicó se quedó sin opciones matemáticas de mantenerse en la Liga BetPlay. El equipo presidido por Eduardo Pimentel tenía que ganar todos los partidos que le restaban, por lo que el reciente empate ante Junior de Barranquilla frustró cualquier posibilidad de permanencia.

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Además de conseguir un puntaje perfecto, Chicó necesitaba que Cúcuta Deportivo dejara de sumar puntos. Ahora, con el descenso del equipo boyacense definido, la atención se centra en la disputa por evitar la segunda plaza hacia la B. Jaguares de Córdoba todavía tiene opciones matemáticas de salvarse, por lo que la lucha con el conjunto 'Motilón' sigue abierta.

¿Qué necesita Cúcuta Deportivo para quedarse en primera división?

La principal tarea de Cúcuta Deportivo es conservar su ventaja en la tabla del descenso. Actualmente, el equipo tiene 37 puntos en 35 partidos, para un promedio de 1,0571. Jaguares, por su parte, suma 31 unidades en 34 compromisos y registra un promedio de 0,9118.

Un escenario que podría apretar la disputa se produciría si Jaguares gana sus dos próximos partidos y Cúcuta pierde el siguiente. En ese caso, ambos equipos tendrían 37 puntos en 36 encuentros, con un promedio de 1,0278. Si terminan igualados en el promedio al cierre del campeonato, la definición será por diferencia de goles.

Cúcuta también tiene la posibilidad de asegurar su permanencia con sus propios resultados. Si consigue al menos siete de los nueve puntos que le quedan por disputar, llegará a 44 unidades. Jaguares, en cambio, puede alcanzar un máximo de 43 puntos si gana sus cuatro partidos pendientes.

Sin embargo, todavía existe un escenario en el que ambos equipos podrían salvarse. Si Cúcuta y Jaguares terminan con 43 puntos en 38 partidos, registrarían un promedio de 1,1316. En ese caso, la situación de Internacional de Bogotá sería determinante: el equipo tiene actualmente un promedio de 1,0973 y necesita ganar sus tres encuentros restantes para superar ese registro. Si consigue dos victorias, terminaría con 130 puntos en 116 partidos, para un promedio de 1,1207, inferior al de los dos equipos que pelean por la permanencia.