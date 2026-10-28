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Laura Bozzo preocupa a sus seguidores tras rumores sobre su muerte

¿Qué pasó con Laura Bozzo? Esto se sabe de su estado de salud.

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Foto: IG laura-bozzo

Noticias RCN

octubre 28 de 2026
01:19 p. m.
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Los rumores sobre la supuesta muerte de Laura Bozzo se viralizaron en redes sociales, mientras la presentadora peruana permanece hospitalizada en Ciudad de México. Al 28 de octubre de 2026, no hay confirmación oficial de su fallecimiento y los últimos reportes indican que su recuperación continúa siendo delicada.

¿Qué pasó con Laura Bozzo y por qué hablan de su muerte?

La preocupación por el estado de salud de Laura Bozzo aumentó después de que circularan publicaciones en internet que aseguraban que había fallecido. Sin embargo, esas versiones fueron desmentidas previamente por personas de su entorno.

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La conductora, reconocida por el programa Laura en América, permanece bajo atención médica después de sufrir una complicación intestinal que requirió una cirugía de emergencia en México.

Bozzo fue ingresada a un hospital de Acapulco el 13 de octubre por una úlcera duodenal perforada. Posteriormente, fue trasladada a Ciudad de México para continuar con su tratamiento especializado.

Su recuperación se complicó por problemas de salud adicionales, entre ellos una neumonía y una infección grave. La situación ha mantenido a sus seguidores atentos a las novedades sobre su evolución.

¿Cuál es el último reporte sobre la salud de Laura Bozzo?

Uno de los reportes más recientes fue divulgado en el programa mexicano Hoy, donde la periodista Martha Figueroa señaló que la presentadora mostraba una mejoría leve, aunque la neumonía persistía.

De acuerdo con esa información, su frecuencia cardíaca se mantenía estable y no había sido necesario volver a intubarla. Estos datos representan señales favorables dentro de una recuperación que continúa bajo vigilancia médica.

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No obstante, hasta el 28 de octubre no se había informado públicamente una fecha para su salida del hospital ni se había confirmado que estuviera fuera de cuidados intensivos.

Las versiones sobre el supuesto fallecimiento se difundieron mientras sus seguidores buscaban información actualizada sobre su condición.

Su asistente, Aarón Guerrero, ya había desmentido versiones anteriores sobre su muerte y confirmado que la conductora continuaba recibiendo atención médica. Su expareja, Cristian Zuárez, también expresó públicamente su preocupación y pidió apoyo para su recuperación.

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Por ahora, Laura Bozzo sigue hospitalizada y enfrenta un proceso médico complejo. Sus seguidores permanecen a la espera de nuevas actualizaciones sobre su evolución y de información confirmada sobre una eventual salida del hospital.

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