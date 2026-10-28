¿Cuándo estará lista la avenida 68 en Bogotá? IDU reveló el porcentaje de avance de las obras

La construcción de la troncal de Transmilenio por la avenida 68, uno de los proyectos de infraestructura vial más importantes de Bogotá, alcanzó un avance general del 90,36% en octubre de 2026. La obra se extiende por 17,07 kilómetros, desde el sector de Venecia, en el sur de la ciudad, hasta la calle 100 con carrera Novena, en el norte.

Aunque el proyecto debía estar terminado en febrero de 2026, su ejecución se vio afectada por distintos factores, entre ellos las consecuencias de la pandemia, la escasez y el aumento de los precios de los materiales, así como los retrasos en algunos de los nueve grupos de construcción.

Según el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), cuando comenzó la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en enero de 2024, el proyecto tenía un avance del 42,57%, pese a que para ese momento debía registrar cerca del 77%.

Desde entonces, la entidad puso en marcha un plan para resolver los obstáculos que frenaban los trabajos y acelerar la ejecución.

¿Qué dijo el IDU sobre el avance de la obra?

El director del IDU, Orlando Molano, destacó que el proyecto superó el 90% de ejecución tras la intervención de los problemas que afectaban su desarrollo.

Entre las dificultades que debieron atenderse estaban los retrasos en la adquisición de predios, la aparición de redes de servicios públicos que no figuraban en los registros y la falta de coordinación con las empresas responsables de trasladar infraestructura.

También había restricciones en las áreas de trabajo para mantener la movilidad durante la construcción y dificultades en el grupo 6, que llegó a enfrentar una posible caducidad contractual.

El IDU aseguró que el seguimiento permanente en campo y la coordinación entre entidades permitieron reducir los tiempos de aprobación de los planes de manejo de tráfico y agilizar las intervenciones relacionadas con las redes de servicios públicos.

¿Qué tramos de la avenida 68 estarán listos antes de terminar 2026?

La programación del IDU contempla finalizar cinco de los nueve grupos de construcción, los grupos 3, 4, 5, 6 y 9, además del puente del sector de Venecia, correspondiente al grupo 1.

Estas obras permitirían mejorar la conexión entre importantes corredores de la ciudad, como las avenidas Ciudad de Cali, Las Américas y 68, además de la calle 26.

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El director del IDU explicó que una de las conexiones previstas será la del grupo 3, que facilitará un recorrido continuo desde la avenida Ciudad de Cali hasta la avenida de Las Américas y, posteriormente, hacia la avenida 68 para llegar a la calle 26.

Los demás grupos continuarán en ejecución y, de acuerdo con la programación de la entidad, se entregarán y entrarán en funcionamiento durante 2027.

¿Qué obras de la avenida 68 ya están en funcionamiento?

Aunque la troncal todavía no está terminada en su totalidad, varios puentes y pasos peatonales ya fueron habilitados para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos mientras avanzan los trabajos.

Estas son algunas de las principales entregas reportadas por el IDU:

Grupo 1, sector de Venecia: en agosto de 2026 se habilitaron dos ramales del puente y los carriles paralelos a esta estructura.

Grupo 2: el puente vehicular de la calle 3 entró en servicio en octubre de 2024 y el puente peatonal del mismo sector fue habilitado en marzo de 2026.

Grupo 3: el puente peatonal de la calle 9C está en funcionamiento desde marzo de 2025.

Grupo 4: en septiembre de 2026 se habilitó el paso deprimido peatonal paralelo a la calle 13, que permite cruzar entre el occidente y el oriente a través de la avenida 68.

Grupo 5: los puentes vehiculares y el paso bicipeatonal sobre la calle 26 entraron en servicio en junio de 2024. En octubre de 2025 también se habilitó el puente vehicular curvo que conecta la avenida 68 con la calle 26, por donde comenzaron a circular buses de TransMilenio en una ruta hacia la estación Museo Nacional.

Grupo 6: en agosto de 2026 se puso en servicio el puente bicipeatonal del parque Simón Bolívar, cerca de la calle 63.

Grupo 8: desde junio de 2025, los vehículos —de manera temporal— y los buses de TransMilenio circulan por el puente de la avenida Suba sobre la calle 100.

Grupo 7: el puente vehicular del sector de Cafam Floresta funciona temporalmente para el tráfico mixto desde diciembre de 2023.

Estas habilitaciones parciales buscan aliviar la movilidad durante la ejecución de una obra que atraviesa varios sectores de Bogotá.